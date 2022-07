Un nuovo programma per gli ISV

In Italia crescite del 43% per i partner Azure e 86% per quelli di Security

Si è tenuto nei giorni scorsi (19 e 20 luglio), l’evento annuale per l’enorme community dei partner Microsoft – 400mila nel mondo, con 22 milioni di professionisti – ancora una volta in forma totalmente digitale, e come sempre ricco di novità, sia su soluzioni e tecnologie (componente di cui riferiremo in un altro articolo), e sia ovviamente sulle strategie di Microsoft riguardanti i partner e il canale. Un primo annuncio, già anticipato qualche giorno prima dell’Inspire, è la nomina di, cioè responsabile delle vendite attraverso i partner e di un team mondiale che sviluppa device, servizi e applicazioni basati su Microsoft Cloud insieme ai partner. Dezen è in Microsoft da 15 anni e da un anno era corporate VP device partner sales.A Inspire 2022 Microsoft ha inoltre annunciato il nuovo, dedicato ai partner che sviluppano software (indipendent software vendor) e lo commercializzano sul marketplace Microsoft. Il programma prevede incentivi all’accelerazione del go-to-market delle applicazioni tra cui l’accesso a cloud sandbox, tool di sviluppo, risorse tecniche e di business, benefit fino a 128mila dollari, e certificazioni per settori verticali – i primi saranno sanità, retail e servizi finanziari – detteche Microsoft riconoscerà ai partner ISV più meritevoli per performance sui clienti, maturità tecnica e customer success. Altre novità dell’evento riguardanti i partner sono poi l’aumento degli incentivi (fino a 2,5 volte) per le migrazioni a Windows Server e SQL Server, e nuove opzioni di Azure Migrate, nell’ambito dell’, che ha oltre 500 partner aderenti, e il lancio di, dedicato con vari benefit mirati ai partner che operano appunto su Azure Space , e che comprende già tra gli altri Nokia, HPE, Airbus e SpaceX. Microsoft Inspire è stato anche ovviamente l’occasione per fare il punto sul, il nuovo programma di canale di cui abbiamo parlato qui nei dettagli , e che da ottobre dovrebbe sostituire il consolidato Microsoft Partner Network.A questo proposito, ha incontrato ieri la stampa italiana per spiegare le ripercussioni degli annunci di Inspire sull’ecosistema italiano di Microsoft.

“Anche a livello italiano per Microsoft l’ecosistema di Partner gioca un ruolo chiave. Negli ultimi 3 anni si è ampliato del 30% e oggi conta oltre 14.000 Partner e più di 400.000 professionisti. In particolare, il vero booster è rappresentato dal Cloud Computing: i Partner che in Italia operano con Azure hanno incrementato il proprio business del 43% anno su anno”, ha detto Santini, che ha citato notevoli tassi di crescita dei partner italiani nell’ultimo anno anche su altri fronti: Security (86%), App Innovation (51%), Hybrid Work (+77% per i progetti sulla piattaforma di collaborazione Microsoft 365), e Dynamics 365 (+25%).

Tutte le novità annunciate a Inspire, ha detto Santini, compreso il nuovo Microsoft Cloud Partner Program, sono pensate per offrire ai partner opportunità di business grazie a piattaforme focalizzate su di loro, e promuovere l’innovazione attraverso progetti di modernizzazione, migrazione, ottimizzazione della sicurezza e hybrid work.

“In particolare l’Azure Migration and Modernization Program (AMMP) intende sempre più facilitare la migrazione e la modernizzazione con un mix di incentivi, best practice, tools e supporto di esperti, mentre il nuovo ISV Success Program intende supportare gli ISV nello sviluppo di applicazioni ben strutturate e nella commercializzazione sul marketplace di Microsoft: attualmente è in private preview, la general availability è prevista dall’autunno, e tra l’altro comprende opportunità in termini di Marketplace Rewards, una nuova partnership con Tackle.io per aiutare gli ISV a scalare e raggiungere le aziende clienti di Microsoft semplificando i processi di vendita, e una fee di transazione particolarmente competitiva al 3%”.

6500 certificazioni in un anno in Italia: forti crescite negli ambiti Security, Data e AI

Il manager italiano ha poi aggiornato anche su iniziative a livello italiano come Partner Pledge e Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance. Partner Pledge coinvolge 58 Partner italiani, impegnati in progetti di sostenibilità, sviluppo di competenze digitali, inclusione, Etica in AI, con quasi 400 professionisti in Italia che hanno completato un training sull’accessibilità, 40 sulla responsible AI, e 140 certificazioni di sostenibilità.

Quanto ad Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance, partita in Italia con 7 partner, l’impatto stimato è di circa 9 miliardi di dollari di indotto diretto e indiretto e 10.000 opportunità di lavoro entro la fine del 2024, e l’iniziativa si sta ampliando per accogliere il contributo di diversi player strategici del Paese.

L’ultimo anno ha registrato forti crescite anche nella formazione dei partner. “In Italia nell’ultimo anno sono stati erogati 20.000 training e formate oltre 30.000 persone, con certificazioni in aumento: 6500, con la Security come ambito più in crescita (i professionisti certificati sono più che raddoppiati), anche grazie al piano Cybersecurity Skilling (ne abbiamo parlato qui), che si è rivolto anche al canale e nei prossimi mesi verrà arricchito con nuovi corsi, e forte incremento (+48%) anche per le certificazioni in ambito Dati e AI”.

Tutti i Microsoft Italia Partner Awards 2022

Infine Inspire 2022 è stata anche l’occasione per assegnare i Microsoft Partner of the Year Awards. Abbiamo già riferito del premio a Tech Data quale Country Partner of the Year 2022 per l’Italia. Microsoft Italia ha stilato una propria classifica locale, premiando con i Microsoft Italia Partner Awards 2022 diversi altri partner italiani.

Questi nel dettaglio i premi in ambito Digital Transformation Champ Award:

– Collaboration & Smart working: Gold Award a TIM, per aver realizzato un’infrastruttura voce integrata basata su Microsoft Teams per un’importante azienda del settore utilities.

– Security & Cloud Protection: Gold Award ad Accenture/Avanade, per aver realizzato una soluzione end-to-end per la gestione e la governance della sicurezza per un’importante società assicurativa, sia in ambito infrastrutturale che nei sistemi di collaborazione.

– Cloud Tech Innovation: Gold Award ad Acotel, per aver sviluppato la soluzione Agent Smart Router, presente in commercial Marketplace, che permette ai telco provider di aggiungere intelligenza ai milioni di router che distribuiscono ai loro clienti finali.

– Cloud Business Application: Gold Award a Capgemini, per aver realizzato una piattaforma integrata di e-commerce e digital marketing con Dynamics 365 per un’importante azienda alimentare.

– Cloud for Industries: Gold Award a Porini, per aver sviluppato, insieme a un importante gruppo ospedaliero, una piattaforma in grado di connettere sorgenti dati da diversi sistemi ospedalieri.

– Cloud for Sustainability: Gold Award a Techedge, per aver realizzato una piattaforma integrata nei sistemi aziendali di un’importante azienda nel settore dell’energia, per tracciare i requisiti di investimenti eco-sostenibili e ottimizzare gli investimenti per la transizione energetica.

Ed ecco i premi in ambito Digital Transformation Market Awards:

– Best Enterprise Commercial Partner: Accenture/Avanade

– Best Public Sector Partner: Agic Technology

– Best Corporate Partner: Cluster Reply

– Best SMB Partner: Computer Gross

E infine i Performance Awards:

– Best Indirect Cloud Solution Provider: Tech Data

– Best Dynamics 365 Cloud Partner: Engineering Ingegneria Informatica

– Best Azure Transformation Partner: Accenture/Avanade

– Best Microsoft Teams Partner: 4wardPro

– Best Surface Partner: Var Group

– Best Commercial Marketplace Partner: Red Hat

– Best ISV Partner: ToolsGroup

– Best New Recruited ISV: Expert.ai

– Best Marketing Partner Impact: Trueblue

– Microsoft Partner Pledge Partner: Mesa Consulting