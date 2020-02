Lexmark migliora il suo programma partner globale

Lexmark Connect è strutturato per premiare il successo dei partner e offre diverse opzioni per un’esperienza personalizzata basata sullo specifico modello di business del partner e relativa base clienti.

Lexmark ha annunciato miglioramenti al suo partner program globale pensati per consentire al canale di ottenere nuovi livelli di successo. “In un’ottica di crescita, è fondamentale che un programma per i partner dia priorità alla semplicità. Abbiamo potenziato Lexmark Connect tenendo presente questo aspetto” ha dichiarato Thomas Valjak, Vice President, EMEA Channel Sales di Lexmark. “Vogliamo consentire ai partner di attingere facilmente alla nostra gamma di strumenti, risorse e competenze. Sarà più semplice per loro iscriversi, operare e ottenere vantaggi”.

Oltre alle promozioni e ai vantaggi finanziari, Lexmark Connect è strutturato per premiare il successo dei partner e offre diverse opzioni per un’esperienza personalizzata basata sullo specifico modello di business del partner e relativa base clienti.

I Business Solutions Partner possono offrire valore aggiunto ai propri clienti sfruttando informazioni che consentono loro di porsi come consulenti di fiducia, elevando il livello delle conversazioni e, conseguentemente, favorendo un incremento nelle vendite. Le risorse aiutano i partner ad ampliare le proprie capacità interne e migliorare le performance di vendita, incluso il supporto diretto da parte di un commerciale. I Partner Commerciali hanno l’esigenza di muoversi rapidamente, per questo forniamo loro gli strumenti per operare in modo più agile e veloce.

Lexmark Connect offre ai partner anche informazioni esclusive e soluzioni personalizzate, dal training alle competenze allargate, per consentire loro di differenziare ulteriormente la propria offerta.

I principali vantaggi e miglioramenti ai programmi di canale per il 2020 includono: