Nel settembre 2019 Zucchetti, nel suo percorso continuo di scouting e acquisizione di società software italiane “finanziariamente sane e con prospettive di crescita e innovazione”, ha comprato la startup Fluida, con l’obiettivo, ha spiegato il gruppo lodigiano, di ampliare ulteriormente la propria offerta sul fronte HR e rilevazione presenze, acquisendo know how in ambito user experience e mobile app.

Fluida infatti era stata fondata solo 15 mesi prima intorno all’idea di sviluppare una suite cloud di HR, anzi più precisamente di employee relationship management, per proporre in software-as-a-service funzionalità di gestione presenze, timbratura (anche via smartphone), note spese, rendicontazione attività, pianificazione turni e comunicazioni, pensata soprattutto per gestire modelli di lavoro flessibili, con dipendenti e collaboratori in sede o in remote working.

Il target principale sono i responsabili del personale delle PMI (piccole e medie imprese), che – come ha spiegato Zucchetti al momento dell’acquisizione – con Fluida non solo possono liberarsi da molte incombenze amministrative, ma anche ottenere consigli pratici per migliorare la gestione del personale, grazie alla raccolta e analisi con algoritmi dei dati sulla forza lavoro.

Con Andrea Bortolazzi, CSO (Chief Sales Officer) di Fluida (nella foto) abbiamo fatto il punto sullo stato di avanzamento di Fluida, approfondendo tra l’altro il modello commerciale, le sinergie con il Gruppo Zucchetti e gli obiettivi.

Come nasce l’idea di Fluida e quali sono le tappe della sua storia?

Fluida nasce da un’esigenza di mercato, ovvero digitalizzare i processi HR già esistenti nelle PMI, ma gestiti manualmente o utilizzando strumenti digitali non connessi tra loro. In pratica volevamo semplificare i rapporti fra azienda e dipendente. Fluida è stata fondata nel 2018 e ha avuto il suo “go to market” nel 2019. Nello stesso anno, in anticipo rispetto alle previsioni, ha fatto il suo ingresso il leader italiano delle software house Zucchetti, diventando a tutti gli effetti parte del Gruppo.

Nei tre anni di pieno esercizio, abbiamo rilasciato ogni mese nuove funzionalità grazie al costante ascolto delle richieste del mercato e tenendo in considerazione le necessità professionali dei clienti, creando una suite di prodotti completi e modulabili secondo le esigenze specifiche.

Quali sono le principali funzionalità della suite?

Le prime funzionalità che abbiamo sviluppato sono state focalizzate principalmente sulle presenze, sia in termini di rilevazione che di gestione: ad esempio abbiamo inserito elementi innovativi come la timbratura Bluetooth o con tracciamento GPS da remoto e la transizione da cartellino ad app mobile.

A quel punto, il passo più naturale è stato di avvicinarci al mondo payroll realizzando integrazioni verso i software per l’elaborazione dei cedolini, non solo per Zucchetti, ma anche di tutti i vendor più diffusi in Italia, attirando anche l’interesse dei consulenti del lavoro, che hanno scelto di diventare nostri partner e sponsor.

Ed è proprio da questa stretta collaborazione che nasce l’idea di attivare il modulo di gestione documentale. Una funzionalità in grado di raccogliere l’output dei consulenti del lavoro consegnando nelle mani del collaboratore documenti come cedolini, certificazioni uniche e altri.

Infine, abbiamo deciso di focalizzare il nostro interesse verso i processi amministrativi delle aziende, dove le principali necessità sono legate alla semplificazione della compilazione della nota spese, dei rimborsi e la rendicontazione delle attività, spesso integrando con gli ERP più diffusi.

Su specifici target di mercato, come il retail, abbiamo infatti riscontrato che riscuotono molto successo moduli come la pianificazione dei turni, utili ad abbandonare strumenti arcaici come carta e excel, per pianificare la presenza del personale nei negozi o nei vari reparti dell’azienda.

Quali sono i più frequenti use case di Fluida?

Il nostro parco clienti copre un ventaglio di tipologie di aziende, settori e dimensioni molto eterogenei: si spazia dalle cooperative di servizi alle aziende edili, passando per agenzie di comunicazione, strutture di manutentori/installatori, bar, farmacie e anche piccole imprese artigiane. Copriamo sia il mondo sanitario sia quello della pubblica amministrazione, e del settore privato industriale.

Alcune aziende nell’ordine delle decine di dipendenti ci scelgono come soluzione all-in-one, le aziende medie e le multinazionali scelgono di integrare singoli moduli di Fluida all’interno dei loro sistemi informativi.

Può fornire qualche numero che dia l’idea delle dimensioni del business di Fluida oggi?

La crescita anno su anno registra sin dalla nostra nascita numeri a tre cifre: oggi Fluida conta migliaia di clienti in decine di Paesi sparsi in tutto il mondo, dove i mercati principali sono Italia, Spagna e Francia. Avendo costruito un sistema di vendita e supporto digitalizzato e ottimizzato, la struttura rimane snella, focalizzata e determinata a raggiungere i risultati da scale up europea.

A quasi 4 anni dall’entrata in Zucchetti, qual è il bilancio delle sinergie con il gruppo?

Avere successo nel mondo digital oggi, vista la competizione crescente in qualunque comparto, comporta necessariamente ottenere importanti investimenti. Grazie al supporto ricevuto dal Gruppo Zucchetti abbiamo potuto realizzare grandi risultati.

Inoltre, le competenze condivise con il player di riferimento consentono a Fluida di essere sempre un passo avanti rispetto a società indipendenti che non hanno la possibilità di accedere a questo patrimonio di conoscenza ed esperienza sul campo che può offrire solo un partner solido come Zucchetti.

Quale modello di commercializzazione usate? In quali casi vendete direttamente e in quali attraverso i partner?

Abbiamo due canali di vendita: il canale diretto, sviluppato esclusivamente via digital marketing e e-commerce, e il canale indiretto rappresentato da una rete sempre più fitta di partner che vanno dai consulenti ICT ai System Integrator, fino agli studi di consulenza professionale del lavoro e commercialisti.

Il rapporto con i nostri partner rivenditori si basa su un acquisto agevolato dei nostri servizi e relativa rivendita del prodotto ai loro clienti. Accade però che prospect e clienti di Fluida necessitino di integrazioni ed esportazioni personalizzate verso sistemi terzi: in questi casi delle agenzie certificate possono supportare il cliente con un approccio progettuale e consulenziale, potendo contare su una conoscenza del prodotto Fluida, che ci impegniamo a garantire e certificare attraverso frequenti momenti di aggiornamento e verifica.

Fluida copre un canale di vendita diverso dal canale tradizionale della rete, di conseguenza non si creano sovrapposizioni con Zucchetti, ma complementarietà e copertura completa della domanda sulle diverse tipologie di interlocutore.

Quali sono i principali obiettivi per il 2023?

L’obiettivo della vendita diretta è di raddoppiare i risultati del 2022. Visti gli ottimi risultati dei nostri partner nella rivendita di Fluida, è stato costruito un team dedicato allo sviluppo e alla crescita del network di rivenditori e agenzie certificate.