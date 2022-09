CyberArk, specialista di Identity Security presente anche in Italia con uffici a Milano e Roma, ha annunciato una serie di novità nel proprio Channel Partner Program per ampliare l’accesso al mercato, migliorare la collaborazione e l’efficienza del programma, e potenziare la formazione e l’offerta di nuove certificazioni.

CyberArk, spiega una nota, dispone di una rete di canale con oltre 1800 partner focalizzati sulla sicurezza in tutto il mondo, un numero che nel 2021 è aumentato del 35%. L’ecosistema, che comprende system integrator, MSP (managed service provider), outsourcer strategici, consulenti, distributori e marketplace, include partnership non esclusive in 95 paesi.

Sul fronte dell’ampliamento del mercato, in particolare, CyberArk sta investendo su MSP e marketplace globali e regionali.

Con un aumento del 25% del numero di transazioni con gli MSP nel 2021, CyberArk continua ad ampliare l’offerta tecnologica e le funzionalità del programma per sfruttare l’aumento di interesse nei confronti dei modelli MSP, e beneficia di solide relazioni con MSP specialisti di sicurezza come blueAPACHE, Cyderes e Optiv, che stanno sempre più diversificando le proprie offerte con le soluzioni SaaS di CyberArk Identity Security.

Inoltre, continua la nota, i system integrator e i partner globali di consulenza rappresentano la maggiore opportunità di crescita e sono coinvolti in quasi tutte le principali attività di CyberArk. L’azienda ha aumentato la copertura commerciale, le risorse abilitanti e le operazioni di marketing e sta beneficiando di investimenti in Italia con partner come Deloitte, PwC, Lutech e altri, per fornire più offerte congiunte e migliori strategie di servizio.

Sul fronte della collaborazione ed efficienza del programma, CyberArk sta applicando gli stessi principi e metodologie di user experience per i clienti al programma per i partner. Ciò significa migliorare la loro esperienza digitale con nuovi strumenti e tecnologie, spazi di lavoro condivisi e altri modi per interagire, commercializzare e imparare dalla community dei partner.

Il portale dei partner CyberArk sarà aggiornato per migliorare la trasparenza delle transazioni e fornire accesso a dati e analisi più approfonditi, e più ampi contenuti e strumenti di abilitazione. Inoltre sono previsti nuovi “centri di eccellenza” in aree quali marketing, gestione delle opportunità e delle relazioni con i partner.

I miglioramenti relativi all’abilitazione includono anche piani di formazione specifici per le certificazioni di vendita, prevendita e tecniche, progettati per coinvolgere e premiare i partner affinché supportino al meglio i clienti congiunti, abbiano maggiore influenza sui loro processi decisionali e spostino maggiormente il loro focus sulla fornitura di servizi. Inoltre è stato ampliato il Partner Advisory Council, progettato per rafforzare un “approccio globale con un tocco regionale”.

“Siamo fieri della nostra certificazione CyberArk Advanced Partner, il più alto livello di partnership previsto dal programma di affiliazione. Gli investimenti di CyberArk nel Channel Partner Program permettono di migliorare la collaborazione e l’efficienza del programma, continuando a ottimizzare l’esperienza come partner”, afferma nel comunicato Alberto Roseo, Chief Marketing, Communication & Strategy Officer di Lutech. “CyberArk Identity Security Platform è sicuramente uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza delle identità digitali dei nostri clienti. Elemento strategico della collaborazione è, infine, il continuo allineamento tecnico/commerciale tra Lutech e CyberArk che garantisce il giusto aggiornamento e preparazione sui temi più rilevanti e la relativa competenza per l’implementazione degli stessi”.

“Con oltre 350 partecipanti al Partner Day, nel corso del recente evento CyberArk Impact 2022, abbiamo presentato una serie di interessanti iniziative per aiutare i nostri partner in tutto il mondo a sviluppare, sostenere e far crescere programmi di Identity Security di successo”, dichiara nel comunicato Chris Moore, senior VP global channels di CyberArk. “Una delle chiavi di questa crescita è passare da un approccio di “cattura del valore” a uno di “creazione del valore”.