Software italiano: Dylog compra Madisoft, specialista di soluzioni per le scuole

Dylog Italia SpA ha annunciato l’acquisizione – attraverso la controllata Gruppo Buffetti – di Madisoft SpA, azienda marchigiana specializzata in servizi digitali, software cloud e applicazioni mobile per la gestione degli istituti scolastici.

L’operazione, spiega un comunicato, ha l’obiettivo di incrementare la presenza del Gruppo nel mondo della scuola, e si aggiunge alla lunga lista delle acquisizioni di Dylog negli ultimi 20 anni, tra cui appunto Gruppo Buffetti SpA (acquisito nel 2005), SeaSoft Spa, Prisma-Informatica Srl, Multidata Srl, Octorate Srl, PA Digitale Spa, Cartiere Paolo Pigna Spa, Intesi Group Spa, Campo Marzio Srl, Volpato Srl, StudioBoost Srl, Top Consult Srl, Code Architects Srl (ne abbiamo parlato qui), Sintax Srl, Good for YouSagl, E-fil Srl, Tesar Spa e Sepafin Spa.

Fondata nel 2013, Madisoft ha un team di 25 addetti e dichiara oltre 1000 clienti in tutta Italia, e più di 2 milioni di utenti quotidiani delle sue soluzioni.

La sua offerta si basa sulla suite Nuvola, un insieme di moduli cloud che coprono varie esigenze funzionali degli istituti scolastici pubblici e privati: dalla didattica del docente alla gestione della segreteria e delle pratiche alunni, dall’interazione del genitore e dello studente con la scuola a un evoluto gestionale documentale per l’amministrazione scolastica. Nuvola, che nel 2014 ha ricevuto il premio Cloud Innovation Award degli Osservatori del Politecnico di Milano, comprende anche un’app per la rilevazione delle presenze e la gestione del personale scolastico.

Grazie all’ingresso nel gruppo Dylog, uno tra i principali player ICT nazionali (con 1500 addetti, oltre 230 milioni di euro di fatturato, e quasi 110 mila clienti in Italia e all’estero), Madisoft punta a rafforzare ancora di più la propria posizione di eccellenza tecnologica nel settore dell’innovazione digitale del mondo scolastico, spiega la nota.

“Siamo sicuri che l’ingresso nel gruppo Dylog – dichiara nel comunicato Diego Moretti, Amministratore delegato di Madisoft Spa – ci consentirà di rafforzare la nostra presenza nel mondo educational, ponendo ancor di più al centro del nostro progetto le caratteristiche che ci hanno da sempre contraddistinto: innovazione, qualità, flessibilità”.

“L’acquisizione di Madisoft Spa – dichiara Rinaldo Ocleppo, Presidente del Gruppo Dylog Italia Spa – è un tassello importante all’interno di un ambito, come quello della scuola, nel quale il Gruppo opera già da anni. Il Gruppo Buffetti Spa e le Cartiere Paolo Pigna Spa sono da sempre punti di riferimento per studenti, docenti e dirigenti scolastici, sia per la modulistica che per la cartolibreria e il materiale didattico. Con Dylog, invece, da anni mettiamo a disposizione degli Istituti tecnici e professionali di vari indirizzi (alberghiero, turistico, paghe e contributi, contabilità) i nostri software, in una versione dedicata alla scuola, per permettere agli studenti di esercitarsi e di applicare, con soluzioni innovative, quanto imparato durante le lezioni di teoria. Con l’ingresso di Madisoft nel Gruppo arricchiamo, quindi, la nostra proposta con soluzioni all’avanguardia in un ambito da noi conosciuto e dalle grandi potenzialità”.