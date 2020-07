Software Defined Storage, il 9 luglio un evento per il canale

Si terrà il prossimo 9 luglio, dalle 11 alle 17,30 ora italiana, la SDS Experts 2020 Channel Conference, un evento interamente online organizzato da DataCore per aggiornare i suoi partner di canale sui più recenti sviluppi nel campo appunto dell’SDS, il Software Defined Storage.

L’evento comprenderà tra l’altro il keynote di Dave Zabrowski, CEO di DataCore, un intervento di scenario degli analisti di 451Group, e un’intera giornata di sessioni di approfondimento, seminari di formazione, e interventi dei partner dell’ecosistema #SDS di DataCore. Inoltre è previsto uno spazio espositivo virtuale con 20 stand di sponsor, compresa una Distribution Zone dedicata ai value added distributor di DataCore, tra cui il distributore italiano Ready Informatica.

DataCore è un’azienda americana con più di 10.000 clienti attivi in tutto il mondo e oltre 20 anni di esperienza, considerata “l’Authority del Software Defined Storage”. Il mercato italiano, sotto la guida di Rémi Bargoing, Country Manager Italia, è cresciuto molto in fretta negli ultimi anni, adattandosi perfettamente al tessuto locale e annoverando tra i propri clienti sia grandi aziende che numerose PMI. Nell’ultimo anno DataCore ha rafforzato la sua offerta commerciale aggiungendo a SanSymphony, suo prodotto di punta, anche vFilo, una soluzione di virtualizzazione di nuova generazione per il software-defined storage basato su file e oggetti distribuiti.

L’evento “SDS Experts 2020 Channel Conference” del prossimo 9 luglio è sponsorizzato da Carbonite e Webroot (gruppo Opentext), Intel, Western Digital, Atto, BakoTech, Climb, Connect Distribution, Ethos Technology, Exclusive Networks, Exertis Hammer, Lenovo, Mont, Ready Informatica, e Scality.

Ed è indicato, spiega DataCore, sia per gli #SDS Expert, sia per gli operatori che per la prima volta si avvicinano alle opportunità del block, file and object storage e alla gestione integrata dello storage trasversale alle diverse infrastrutture. La partecipazione permetterà di:

– capire i fattori critici e la formazione necessari a creare un business di SDS profittevole;

– avere anticipazioni esclusive – protette da impegni di riservatezza NDA – dei piani di sviluppo futuri di DataCore;

– assistere a sessioni sui temi fondamentali per implementare il Software Defined Storage;

– avere aggiornamenti sugli ultimi sviluppi delle tecnologie correlate al SDS da partner DataCore come Intel, Lenovo, Western Digital.

Per maggiori informazioni, questa è la pagina dedicata all’evento sul sito DataCore, e questo il form di iscrizione.