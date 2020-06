Software AG, Giulio Ballarini è il country manager per l’Italia

Nel curriculum del manager ci sono esperienze di sales leadership in PTC, Oracle, EMC, Adobe e Axway, dove è stato country leader per oltre 5 anni

Software AG ha annunclato la nomina di Giulio Ballarini come nuovo Country Manager & Vice President Sales in Italia, a diretto riporto di Philippe La Fornara, Regional President EMEA Go-to-Market di Software AG.–

Giulio Ballarini, spiega un comunicato ha una comprovata esperienza di oltre 20 anni come sales leader presso diverse aziende multinazionali tra cui PTC, Oracle, EMC, Adobe e Axway, dove è stato country leader per oltre 5 anni.

“Nel corso della sua carriera”, si legge nel comunicato, “Giulio si è concentrato sulla costruzione di relazioni e sulla formulazione di strategie di vendita che non solo alimentano la crescita dell’azienda, ma aiutano anche i clienti a far crescere il loro business. Esperto di business transformation, ha supportato nel processo di trasformazione sia start-up che realtà consolidate”.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Ballarini entra in Software AG in un momento di crescita e trasformazione dell’azienda tedesca; con il primo anno del progetto Helix completato, Software AG ha visto gli investimenti effettuati nel 2019 dare i primi risultati attesi e chiarire ulteriormente la via da seguire per la società. Dopo una solida performance in Q1 2020, nonostante il contesto di incertezza globale, Software AG conferma l’outlook positivo per la prima metà del 2020 e anche le ambizioni di crescita a lungo termine, che prevedono di raggiungere un fatturato di un miliardo di euro e di espandere il margine operativo al 25-30% nel 2023.

Il nuovo country manager italiano avrà il compito di proseguire nella significativa crescita, consolidando la presenza sul mercato italiano, lavorando con un team che recentemente ha visto l’arrivo di nuove figure nelle vendite e nel canale.

“Sono entusiasta di accettare la sfida di far crescere ulteriormente Software AG in Italia”, commenta Ballarini nel comunicato. “La nostra priorità sarà aiutare i clienti ad accelerare la trasformazione digitale, guidando la crescita e facendo leva sull’intero portafoglio di soluzioni innovative di Software AG, in collaborazione con l’ecosistema di partner e alleanze”.

51 anni, laureato in Ingegneria al Politecnico di Torino, Ballarini è appassionato di motociclismo fuoristrada e di nuove tecnologie a supporto della digital economy.