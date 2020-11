Software AG, Enrico Manzoni nominato Partner Account Manager per l’Italia

Software AG continua la strategia di rafforzamento in Italia. Dopo aver nominato un nuovo Country Manager & Sales VP lo scorso giugno – Giulio Ballarini – il vendor ha investito sia sulla strategia commerciale diretta che sulla indiretta, e da pochi mesi ha ampliato il team di vendita con l’ingresso di Enrico Manzoni, nuovo Partner Account Manager per l’Italia.

Come spiega un comunicato, Enrico Manzoni vanta un’esperienza consolidata in diverse realtà multinazionali del software. Prima di entrare in Software AG ha ricoperto l’incarico di Strategic Alliance Manager per Pegasystem con la responsabilità di avviare e sviluppare la struttura delle alleanze in Italia riportando direttamente al VP EMEA. In precedenza è stato responsabile Italia di Global360, Account executive in OpenText, e Area Manager Nord Italia in itConsult.

Gli investimenti in Italia si inseriscono nel piano di trasformazione di Software AG partito nel 2019 con l’arrivo del nuovo CEO Sanjay Brahmawar e battezzato Helix. La strategia prevede una vasta riorganizzazione dei servizi entro 5 anni, finanziata con 50 milioni di euro, e si basa su tre pilastri: Integrazione & API (con webMethods e webMethods.io) IoT & Analytics (grazie a Cumulocity IoT) e Business Transformation (con Aris e Alfabet).

Questa ridefinizione dell’offerta, continua il comunicato, si affianca a forti investimenti in ricerca e sviluppo, particolarmente in ambito API, iPaaS e Internet of Things, e alla conversione del modello di vendita verso le subscription, con rafforzamento delle capacità commerciali del canale indiretto. Software AG si è inoltre focalizzata sulle partnership con i principali hyperscaler, per consolidare il proprio Go to Market, e ha sottoscritto accordi con Partner strategici come Dell, Microsoft e Adobe.