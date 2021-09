Smeup compra VM Sistemi per rafforzarsi nel mercato enterprise

VM Sistemi ha sede a Faenza, 64 collaboratori, ed è Platinum partner IBM specializzata in infrastruttura, cloud, security e applicazioni per il settore distribuzione

Smeup ha annunciato l’acquisizione del 100% delle quote di VM Sistemi SpA di Faenza, partner IBM specializzata in infrastruttura, cloud, security e soluzioni applicative per il settore distribuzione.

Continua così la strategia di crescita per linee esterne del gruppo di software gestionale e systems integration di Erbusco (Brescia), che ha 15 sedi nel nord e centro Italia, con 460 collaboratori e 2450 clienti in Italia e nel mondo, e che in questo 2021 ha acquisito anche ASI di Padova (ne abbiamo parlato qui) e un ramo di azienda di Archivist, oltre a entrare nel capitale sociale di Progetto 6.

Questa strategia, fa sapere smeup in un comunicato, ha contribuito negli anni, e continuerà a farlo nei prossimi esercizi, allo sviluppo sostenibile delle performance aziendali di business.

ADV Webinar il 22/9 - I documenti cartacei nell’era del lavoro ibrido e data-driven Kyocera - Lavoro ibrodo e marketing digitale richiedono che le informazioni siano disponibili ovunque e integrate nei sistemi aziendali. Scopri le best practice per implementare un sistema di gestione documentale efficace per aziende di ogni dimensione. ISCRIVITI ORA >> Lavoro ibrodo e marketing digitale richiedono che le informazioni siano disponibili ovunque e integrate nei sistemi aziendali. Scopri le best practice per implementare un sistema di gestione documentale efficace per aziende di ogni dimensione.

L’acquisizione di VM Sistemi in particolare rafforza la presenza in Emilia-Romagna, dove il gruppo è presente da quasi 20 anni, prima con la sede emiliana, poi con l’acquisizione di RDS nel 2018 e oggi con le sedi di Parma, Reggio Emilia e Modena. Inoltre permette di estendere la relazione con aziende di livello Enterprise, spiega nel comunicato Dario Vemagi, CEO e CTO Smeup ICS: “Smeup ICS ha una pluriennale esperienza in progetti infrastrutturali, Cloud, Hybrid Cloud e IT Security, e lato offering VM Sistemi si configura in perfetta continuità e completamento nelle aree Data Center e Security, rafforzando anche la nostra posizione di partnership con IBM”.

Mentre infatti Smeup è Gold business partner di IBM, VM Sistemi è Platinum partner di IBM, oltre che Gold partner di Dell e Bitdefender, e partner a vari livelli tra l’altro di Talea, Veeam, HPE, Lenovo, Fortinet e Palo Alto Networks.

Fondata nel 1984, l’azienda emiliana ha 64 collaboratori ed è specializzata in consulenza su Infrastruttura, Cloud, Security, e in soluzioni applicative per il settore della distribuzione, in particolare di materiale elettrico, idrotermosanitari, elettronica di consumo e ferramenta/utensilerie.

“L’ingresso nel gruppo di VM Sistemi è per smeup un’operazione di estrema rilevanza e una grande sfida che ci consente di rafforzare la nostra immagine di importante player nel mercato italiano dell’IT. L’acquisizione segue e integra le operazioni realizzate nel corso dell’ultimo difficile anno finalizzate a dare sempre più spazio a tematiche di sviluppo specifiche e verticali, in questo caso quello della distribuzione”, dichiara nel comunicato Silvano Lancini, Presidente smeup.

“Siamo veramente felici di partecipare personalmente e con la nostra Società̀ allo sviluppo di un gruppo solido e ben radicato nel mercato che potrà garantire ulteriore crescita alla nostra struttura, alle nostre persone e ai nostri clienti. Con questo obiettivo continueremo ad operare in prima persona per facilitare l’integrazione tra le nostre realtà”, dichiara Gian Domenico Ceroni, Presidente VM Sistemi.

A garanzia di continuità, infatti, Ceroni e Bruno Camaggi, Vice Presidente VM Sistemi, entreranno nella compagine sociale di Smeup, mantenendo le attuali mansioni direttive e operative. Rimarranno inoltre invariati i ruoli di tutti i collaboratori.

“Da un lato abbiamo in comune la partnership con importanti brand come IBM, dall’altro abbiamo anche metodologie ed approcci che si integrano perfettamente. La migliore garanzia di successo per il processo di integrazione tra le nostre due aziende si fonda su valori di riferimento condivisi, sull’attenzione alla qualità dei servizi offerti e sullo sviluppo delle competenze e della professionalità del nostro personale”, dichiara nel comunicato Bruno Camaggi, VP VM Sistemi.