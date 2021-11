Siemens Italia, il nuovo CEO è Floriano Masoero: proviene da Eaton

Dal primo gennaio 2022 Floriano Masoero entrerà in Siemens con i ruoli di Lead Country CEO e Presidente di Siemens SpA, oltre a Head di Siemens Smart Infrastructure. In qualità di CEO sostituirà Pierfrancesco De Rossi, attualmente CEO ad interim di Siemens SpA, che tornerà al ruolo precedente di Legal Counsel e ad interim CEO di Mobility in Italia.

Masoero proviene da Eaton, dove attualmente ricopre il ruolo di EMEA Vice President e General Manager Eaton della Power Distribution Business Unit.

“Siamo molto lieti di accogliere Floriano Masoero come Lead Country CEO e Presidente di Siemens Italia e Head di Siemens Smart Infrastructure Italia”, afferma in un comunicato Cedrik Neike, membro del consiglio di amministrazione di Siemens AG. “Floriano è un leader esperto, dinamico e di successo con una forte attenzione al cliente . In combinazione con la sua ampia esperienza nel settore della Power Distribution, rafforzerà ulteriormente la posizione di Siemens Italia unendo sempre di più il mondo reale e quello digitale per i nostri clienti”.

Masoero ha iniziato la sua carriera professionale in Iveco in Italia nel 2003. Nel 2004 è entrato in Schneider Electric trascorrendovi 10 anni, durante i quali ha ricoperto ruoli marketing e commerciali di crescente responsabilità fra l’Italia e la Francia nella gestione del prodotto, dello sviluppo aziendale, nello start-up delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici fino a diventare Global Electric Vehicles Account Manager. In questo ruolo ha guidato la strategia di partnership e i piani di sviluppo di Schneider Electric per le colonnine di ricarica con i principali produttori di macchine elettriche.

Entrato in Eaton in Svizzera nel 2014 nel segmento ferroviario, dopo un percorso di crescita accelerato in ambito marketing e commerciale, Masoero come accennato attualmente ricopre il ruolo di EMEA Vice President e General Manager Eaton della Power Distribution Business Unit, nel quale gestisce il conto economico della business unit, l’innovazione, la ricerca e lo sviluppo, il marketing di prodotto e tutte le attività correlate.

Precedentemente Masoero in Eaton è stato Sales Director del Sud Est Europa e prima ancora Country Managing Director dell’Italia gestendo il Profit & Loss, gli obiettivi di vendita e tutte le funzioni – prima di Paese e poi di zona – come finanza, marketing, risorse umane e assistenza e supporto ai clienti. È stato a capo per conto di Eaton del dipartimento marketing a livello EMEA, e ha guidato anche la trasformazione della funzione marketing in tutta la sotto-regione dell’Europa occidentale, che comprende fra gli altri mercati: Germania, Francia, Spagna e Italia.

Floriano Masoero è italiano, è nato ad Asti, è sposato e padre di due figlie di 6 e 9 anni ed è un appassionato di ciclismo e arte contemporanea. Ha conseguito un MBA presso l’Università d’Economia di Torino e una laurea in Ingegneria Elettronica presso il Politecnico di Torino.