Sicurezza IT: Icos distribuisce in Italia XM Cyber, specialista di Attack Path Management

Icos, il distributore a valore aggiunto di soluzioni infrastrutturali e di sicurezza IT con sede a Ferrara, ha annunciato di aver siglato una partnership per la distribuzione sul mercato italiano di XM Cyber, specialista internazionale di soluzioni di Attack Path Management.

XM Cyber, spiega un comunicato di Icos, è stata fondata da alti dirigenti della comunità israeliana di cyber intelligence, e ha uffici in Nord America, Europa e Israele. Le sue soluzioni simulano costantemente gli attacchi e danno priorità ai percorsi che mettono a rischio i sistemi mission-critical, fornendo opzioni di correzione legate al contesto. XM Cyber aiuta ad eliminare il 99% dei rischi, consentendo alle operazioni IT e di security di concentrarsi sull’1% delle esposizioni prima che vengano sfruttate per arrivare alle risorse critiche dell’organizzazione.

“XM Cyber propone un nuovo approccio che utilizza la prospettiva dell’attaccante per individuare i vettori di attacco e proporre le azioni di correzione per la salvaguardia delle risorse IT delle organizzazioni, attraverso reti on-premises e multi-cloud”, spiega nel comunicato Erez Jacobson, Channels Sales Director, EMEA & APAC, XM Cyber. “Siamo un’azienda in rapida crescita e abbiamo bisogno di scalare attraverso il nostro ecosistema di partner. L’accordo con Icos è uno sviluppo entusiasmante per consolidare la nostra impronta sul mercato italiano”.

“La capacità di XM Cyber di automatizzare e sistematizzare le simulazioni di attacco fornisce un approccio unico e conveniente per identificare e rimediare ai rischi di sicurezza prima che vengano sfruttati”, dichiara nel comunicato Federico Marini, Managing Director di Icos. “Grazie a questo accordo, XM Cyber sarà ora in grado di rendere le sue soluzioni avanzate disponibili a una più ampia platea di clienti italiani”.

I prodotti XM Cyber sono acquistabili sin da ora rivolgendosi a Icos, che implementerà sul canale italiano il Programma Partner Pathfinder di XM Cyber, che offre ai rivenditori accesso alla tecnologia, supporto marketing e individuazione di nuove opportunità. Il programma mira a far crescere la redditività e il successo dei partner a partire dalla formazione e dal business planning, grazie a un team di professionisti e un portale dedicati.

Come di consueto Icos metterà a disposizione il proprio staff per affiancare i rivenditori in tutte le fasi del ciclo commerciale rivolto ai clienti finali. Attraverso il team di prevendita sarà possibile effettuare presentazioni e POC delle soluzioni XM Cyber, mentre i sales specialist potranno supportare la fase di offerta con configurazioni personalizzate. Saranno proposte sessioni di formazione, sia tecnica che commerciale, e sviluppate congiuntamente attività di marketing per l’incremento del business.