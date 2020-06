ServiceNow, nuovo partner program e sviluppi con KPMG, Accenture e Deloitte

ServiceNow ha annunciato il lancio di un nuovo partner program per il suo Global Partner Ecosystem, e di soluzioni dedicate ai mercati verticali. Il nuovo programma di canale è stato presentato in occasione della Knowledge 2020 Digital Experience, e prevede anche una trasformazione di incentivi e benefit che avverrà nei prossimi mesi.

Una prima importante novità del nuovo partner program è il marketplace ServiceNow Partner Industry Solutions, che permette ai partner di presentare ai clienti ServiiceNow in tutto il mondo le proprie soluzioni sviluppate per rispondere alle esigenze specifiche di workflow e di trasformazione digitale dei singoli settori verticali.

I primi partner presenti nel nuovo marketplace sono Accenture per il settore delle telecomunicazioni, Atos per il manufacturing, Deloitte per il mercato finanziario, KPMG per il settore pubblico, sanitario e del manufacturing, oltre a DXC Technology ed Ernst & Young LLP (EY).

Una seconda novità è Built on Now program, un framework per la monetizzazione delle app che permette ai partner di costruire, testare, certificare, distribuire e vendere digital workflow basati appunto sulla piattaforma Now attraverso il ServiceNow Store e i canali OEM, PaaS, e service provider. Al momento sono già disponibili oltre 70 Built on Now native app, tra le quali ad esempio DXC Corporate Incident Response e KPMG Contract Performance Manager.

Una terza novità è la metodologia di implementazione Now Value, che accelera i progetti di trasformazione digitale dei clienti, mettendo a disposizione dei partner i migliori strumenti e le best practice ricavate dalle implementazioni già realizzate per aumentare il valore delle proprie proposte e offerta.

Infine con “Next generation Service Provider program for the next normal”, ServiceNow ha esteso la scadenza per le iscrizioni al Next generation Service Provider program al 30 settembre 2020, per supportare ancora di più i partner in un momento critico e incerto a livello globale.

ServiceNow ha anche annunciato una serie di nuove offerte per tre settori: Sanità, Telco e Finance.

Per la Sanità, il fornitore si impegnerà nello sviluppo di soluzioni dedicate per trasformare le attività e ottimizzare e automatizzare workflow critici nelle strutture sanitarie, e ha annunciato una partnership strategica con KPMG in questo settore.

Per le Telco sono ora disponibili Telecommunication Service Management e Telecommunication Network Performance Management, basate sulla Now platform e in partnership con Accenture, che estenderanno le funzionalità di ServiceNow nel servizio clienti e nelle operazioni di rete grazie a nuove app specifiche per le tlc che garantiranno l’assistenza proattiva al cliente e la gestione automatizzata dei servizi di assurance.

Per il Finance la soluzione Financial Services Operation, in partnerhsip con Deloitte, estenderà le capacità ServiceNow nel servizio di assistenza clienti in questo settore. L’obiettivo è centralizzare la gestione di dati e informazioni che si trovano in diversi sistemi o reparti e la cui ricerca richiede molto tempo e viene spesso gestita attraverso fogli di calcolo o e-mail.