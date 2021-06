Service Provider, Nutanix lancia un partner program dedicato

Nutanix ha presentato il nuovo Nutanix Elevate Service Provider Program, estendendo i vantaggi del partner program Elevate (descritto nei dettagli in questa intervista) ai service provider di tutto il mondo, inclusi i fornitori di servizi gestiti (MSP) e di servizi cloud.

“Con l’aumento della domanda di servizi gestiti e cloud, i service provider hanno la possibilità di supportare la crescita, le iniziative di ottimizzazione e le esigenze di trasformazione digitale delle aziende”, dichiara in un comunicato Christian Alvarez, SVP Worldwide Channels di Nutanix. “Attraverso il Programma Nutanix Elevate Service Provider, premiamo l’impegno dei nostri partner nell’offrire servizi cloud IT di elevato valore e li aiutiamo incrementare i profitti attraverso offerte di qualità”.

Il nuovo programma introduce due livelli di partnership: Authorized Service Provider, e Professional Service Provider. Gli Authorized Service Provider includono partner nuovi o che forniscono servizi Nutanix ad aziende di piccole e medie dimensioni. I Professional Service Provider forniscono servizi differenziati per il mercato enterprise.

I partner che aderiscono al programma, continua il comunicato, potranno usufruire di vantaggi tra cui formazione, licenze software NFR (Not For Resale) e Nutanix XLAB e supporto all’abilitazione. I partner Professional Service Provider riceveranno da Nutanix ampio supporto, tra cui materiali marketing, fondi per lo sviluppo del mercato, strumenti di vendita, incentivi e sconti finanziari basati su obiettivi e informazioni dettagliate e personalizzate disponibili nel Partner Portal di Nutanix.

I benefici: profittabilità, time-to-market e semplicità

I principali benefici delle soluzioni Nutanix e del programma Elevate Service Provider includono:

Aumento della profittabilità, grazie alla struttura del listino prezzi semplificata e all’assenza di livelli minimi di impegno o di acquisti obbligatori di prodotti. Il programma inoltre prevede costi generali di gestione significativamente inferiori rispetto a quelli della concorrenza, spiega Nutanix, offrendo in definitiva una soluzione HCI altamente efficiente e conveniente.

Aumento del fatturato e Time-to-Market più rapido. Nutanix assicura tempi di implementazione più rapidi di oltre l’80%. I service provider partner di Nutanix possono anche integrare e modulare rapidamente nuovi servizi, compresi quelli privati, ibridi e multicloud, Desktop as a Service (DaaS), Disaster Recovery as a Service (DRaaS), Database as a Service (DBaaS) e altro ancora. Inoltre, le licenze del software Nutanix possono essere utilizzate dai service provider presso i loro clienti, nell’ambiente del service provider stesso, o su cluster Nutanix in esecuzione in ambienti cloud pubblici, tra cui AWS, AWS GovCloud e con il supporto per Microsoft Azure in fase di sviluppo, garantendo ai loro clienti un percorso di adozione rapido del cloud ibrido.

Semplicità. È un elemento distintivo delle soluzioni Nutanix, e un fattore determinante del punteggio medio NPS di 90 dell’azienda negli ultimi sette anni, spiega il comunicato. Con Nutanix i service provider potranno fornire servizi IT, di qualsiasi portata, grazie a un’implementazione one-click, aggiornamenti, scalabilità, capacità di self-healing, risoluzione dei problemi e molto altro ancora. Ciò secondo Nutanix consentirà ai service provider partner suoi partner di ottenere una gestione dell’infrastruttura IT più efficiente di quasi il 60%, risparmiando tempo da dedicare all’innovazione e alle priorità di business.

Per i nuovi partner che aderiscono al programma Nutanix Elevate Service Provider è in corso l’offerta promozionale Service Provider Starter Pack che include formazione, certificazione e software Nutanix per offrire servizi differenziati e generare nuove opportunità di guadagno. Per ulteriori informazioni, Nutanix rimanda alla sezione per i partner del proprio sito, e a un webinar che si terrà il 30 giugno 2021.