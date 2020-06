SD-WAN in grande ascesa per proteggere il public cloud

Il 74% delle aziende che utilizzano soluzioni cloud ha già implementato una rete SD-WAN o prevede di farlo entro i prossimi 12 mesi: il settore con il più alto tasso di adozione di SD-WAN è quello dei financial services, mentre quello con l’adozione più bassa è il settore pubblico.

È questo il dato principale dell’indagine Secure SD-WAN: The Launch Pad into the Cloud, commissionata da Barracuda Networks alla società di ricerche di mercato indipendente Vanson Bourne, che ha intervistato 750 executive, collaboratori e team manager con responsabilità o conoscenza dell’infrastruttura cloud di aziende di tutto il mondo e tutte le dimensioni.

Nel complesso lo studio evidenzia che, mentre i tassi di adozione del cloud pubblico continuano a crescere, la sicurezza è ancora il fattore inibitore numero uno, cosa comprensibile considerando il volume e la varietà delle minacce che le aziende si trovano ad affrontare oggi. Comunque la metà di chi ha adottato soluzioni di sicurezza per proteggere i propri dati e accessi nel public cloud ha deciso per una soluzione SD-WAN.

Scendendo più nel dettaglio del 74% citato in apertura, il dato è la somma del 23% degli intervistati che sta già utilizzando una SD-WAN, e del 51% che è in procinto di implementarla o prevede di farlo entro i prossimi 12 mesi.

Le implementazioni di SD-WAN variano notevolmente a seconda del settore: come accennato in apertura i servizi finanziari fanno registrare il più alto tasso di adozione (il 35% ha una SD-WAN già in uso, un altro 41% è in procinto di implementarne una), mentre nel settore pubblico solo il 7% ha implementato una SD-WAN e un altro 36% è in procinto di implementarla o prevede di farlo nei prossimi 12 mesi.

Quanto al fornitore, l’acquisizione di SD-WAN tramite un cloud provider è di gran lunga la soluzione preferita (52% degli intervistati), seguita dall’acquisto da un fornitore indipendente (16%), da un partner del mondo TLC (15%) e da un rivenditore a valore aggiunto (12%).

Invece l’approfondimento sulle piattaforme cloud rivela, spiega una nota di Barracuda, che Microsoft Azure è più apprezzata del 50% rispetto ad Amazon AWS e del 125% rispetto a Google GCP: “Le risposte indicano che Azure è percepita come la soluzione più sicura e più user friendly rispetto ad AWS e GCP”.

“Dal momento che sempre più aziende passano al cloud pubblico, la tecnologia SD-WAN è una parte fondamentale della protezione di queste implementazioni in cloud”, commenta Klaus Gheri, VP Network Security di Barracuda. “Fornendo una soluzione SD-WAN sicura e all-in-one, integrata in modo nativo nel cloud pubblico, le imprese possono sfruttare appieno tutti i vantaggi del public cloud”.