SAP, “porte aperte” per i partner in risposta alla crisi Covid-19

Tra le misure: voucher per formazione, protezione dei livelli del programma SAP PartnerEdge, e consulenza per gli operatori in difficoltà

SAP ha varato alcune misure per sostenere il suo ecosistema di 21mila partner nel mondo alle prese con la crisi Coronavirus. Un primo provvedimento è la protezione dei livelli del programma SAP PartnerEdge (di PartnerEdge in Italia abbiamo parlato qui) nel senso che nessun partner sarà declassato per non essere riuscito a centrare i target di fatturato fissati nel programma per ciascun livello. Questo provvedimento sarà valido fino a nuovo ordine.

Per quanto riguarda i i fondi per lo sviluppo del mercato (Market Development Funds), SAP ha concesso 7 settimane in più per utilizzarli: la data di scadenza, che era al 31 ottobre, è stata portata al 18 dicembre. È inoltre possibile chiedere deroghe rispetto alle regole di assegnazione, e riallocazioni, per gli eventi che erano fissati per aprile, maggio e giugno 2020, e sono stati cancellati.

In ambito formazione, per SAP Learning Hub sono disponibili nuovi fondi per l’apprendimento e la certificazione virtuali per aumentare le competenze dei consulenti, e 5mila voucher da 20 ore gratuite di formazione per consulenti SAP S/4HANA.

SAP inoltre propone la politica “porte aperte” (Open Door Policy): se un’azienda partner sta affrontando seri problemi di operatività e liquidità (“serious constraints”), i responsabili SAP della relazione con il partner sono disponibili per aiutare a trovare nuove soluzioni e alternative.

Infine è stata creata un’area speciale nel portale SAP Community (contrassegnata dal tag c19freeaccess) in cui i partner possono promuovere le loro offerte di software gratuito tramite i canali SAP.

Eventi spostati online e software gratuito

Queste misure per i partner si inseriscono nell’ambito delle iniziative SAP in risposta all’emergenza Covid-19, che comprendono tra l’altro l’accesso gratuito (soggetto a condizioni) ad alcune soluzioni dell’offerta SAP per qualsiasi azienda.

Tra queste Remote Work Pulse, Customer Confidence Pulse by Qualtrics, COVID-19 Brand Trust Pulse, SAP Integrated Business Planning, SAP Ariba Discovery, e altre per i settori sanità, education e per l’uso personale (digital learning, on-demand training, gestione dello smart working e gestione di viaggi di lavoro).

Come tutti gli altri vendor infine, SAP terrà su piattaforma digitale tutti i prossimi eventi fisici, comprese le sue manifestazioni da migliaia di partecipanti: Sapphire NOW, SAP Global Partner Summit (che avrebbe dovuto tenersi l’11 maggio a Orlando, Florida), e ASUG Annual Conference.