SAP Italia nomina nuovi manager per Rise with SAP e Intelligent Spend Management

SAP Italia ha annunciato la nomina di Paolo Brida a Head of Intelligent Spend Management SAP Italia e Grecia, e di Fabrizio Moneta a Head of SAP S/4HANA Cloud RISE with SAP, SAP Italia e Grecia. Entrambi i manager entrano a far parte dell’Extended Leadership Team di SAP Italia.

Nel nuovo incarico Paolo Brida avrà l’obiettivo di guidare la strategia e il posizionamento delle business unit SAP Ariba, la soluzione di marketplace B2B per la gestione dei processi di approvvigionamento, e SAP Fieldglass, soluzione cloud per la gestione della forza lavoro esterna.

Brida è entrato in SAP nel novembre 2007 con il ruolo di Business Development Manager per il mercato Insurance, diventando poi Account Executive per i settori assicurativo e bancario, e nel 2020 Sales Manager per il mondo Finance.

“Oggi nessuna azienda può permettersi il lusso di operare da sola, lo hanno dimostrato gli ultimi due anni e sarà ancora più evidente in futuro. E’ quindi fondamentale mettere a disposizione delle imprese italiane una rete intelligente per entrare in connessione semplicemente e fare business in modo sicuro e rapido”, dichiara Brida in una nota. “Per fare un paragone, il modello delle business network rappresenta per la gestione delle attività di un’azienda quello che le piattaforme di collaborazione rappresentano per lo scambio di idee tra le persone”.

Passando a Fabrizio Moneta, è entrato in SAP nel 2018 dopo un’esperienza più che ventennale nell’IT, con la responsabilità di guidare la business unit Analytics focalizzata sulle soluzioni per il Data Management, il Corporate Performance Management e le tecnologie Cloud in Italia e Grecia. Nel 2019 è nominato Head of Platform & Technology e con il lancio di RISE with SAP, nel gennaio 2021 viene chiamato nella regione EMEA South per disegnare la nuova organizzazione di vendita.

Ora nel nuovo ruolo di Head of SAP S/4HANA Cloud RISE with SAP è responsabile di guidare la strategia di business e la value proposition per il Cloud ERP e l’offerta RISE with SAP in Italia e Grecia.

Lanciata poco più di un anno fa (ne abbiamo parlato qui e qui) l’offerta integrata RISE with SAP, definita da SAP “business transformation as a service”, ha l’obiettivo di promuovere la trasformazione delle aziende in imprese intelligenti.

“RISE with SAP”, commenta Moneta nella nota, “è più di un’offerta di soluzioni, è un percorso che accompagna i nostri clienti verso una trasformazione digitale nel cloud su una scala completamente nuova, un viaggio verso l’Intelligent Enterprise che si adatta agli obiettivi, al punto di partenza, ed alla complessità che il business del cliente stesso. Questo approccio olistico aiuterà le aziende a trasformare il modo con cui operano sul mercato, raggiungendo obiettivi che vanno oltre la semplice migrazione tecnica al cloud”.