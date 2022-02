SAP Italia, ecco i partner premiati per il 2021

SAP Italia ha assegnato i SAP Partner Excellence Award 2022, che si riferiscono all’attività nel 2021, definito in un comunicato “un anno di transizione, cambiamenti, sfide improvvise e forte digitalizzazione”.

I premi sono stati assegnati in occasione dell’annuale Partner Kick Off Meeting di SAP Italia, che è stato anche l’occasione per il fornitore di fissare le priorità per il canale italiano nel 2022.

La prima, continua la nota, è di innovare insieme, aiutando i partner a passare da un ruolo di integratori o rivenditori a imprese che promuovono crescita per i loro clienti grazie allo sviluppo della proprietà intellettuale e di soluzioni verticali specifiche all’interno della SAP Business Technology Platform. A tal fine SAP ha creato un’importante offerta di training e prodotti low code e no code, annunciata lo scorso novembre.

La seconda priorità è continuare a promuovere insieme l’adozione di soluzioni cloud, in particolare attraverso RISE with SAP, l’offerta di “business transformation as a service” lanciata lo scorso anno (ne abbiamo parlato qui, e qui per le prospettive dei partner), di cui è stata sottolineata al Partner Kick Off l’ottima accoglienza che ha avuto nel mercato italiano.

L’ultima priorità riguarda la sostenibilità: con il recente rilascio del portafoglio delle soluzioni per la sostenibilità di SAP, sottolinea il comunicato, è chiaro l’impegno dell’azienda a integrare questa dimensione nei processi di business dei clienti e a lavorare al fianco dei partner per consentire alle imprese di diventare organizzazioni profittevoli e responsabili.

Un anno eccezionale per il mercato piccole e medie imprese

Il 2021 di SAP in Italia, sottolinea la nota, è stato un anno eccezionale per le soluzioni cloud, cresciute di oltre il 60% nel segmento delle medie e piccole imprese, e la generazione di nuovo business. Inoltre, il 2021 è stato il miglior anno nella storia di SAP Italia per questo comparto come volume complessivo delle soluzioni SAP Customer Experience e SAP Business One.

RISE with SAP, SAP S/4HANA Cloud e il resto dell’offerta delle soluzioni cloud, come SAP Ariba, SAP Concur, SAP Customer Experience e SAP SuccessFactors, insieme all’ERP specifico per le PMI, SAP Business ByDesign (qui abbiamo parlato delle opportunità per i partner di questa soluzione) e SAP Business One, si confermano come elementi essenziali nella strategia commerciale indiretta del 2022.

I vincitori italiani dei SAP Partner Excellence Award

1. Categoria SAP Business One e SAP Business ByDesign

• Cloud Digital Transformation Champion, Cloud ERP – Per la leadership mostrata nel guidare processi di business transformation basati su ERP in Cloud: ERP Logic

• Fastest Growth – Per la crescita più significativa registrata anno su anno: Perigeo

• Market Expansion – Per l’elevata capacità di conquistare nuovi clienti: SYS-DAT

• Partner of the Year, Best Performer – Per aver interpretato al meglio la strategia SAP e per il valore dei risultati conseguiti nel 2021: Var One

2. Categoria Allround Channel – MidMarket

• Cloud Digital Transformation Champion, RISE with SAP – Per la leadership nei processi di business transformation basati su RISE with SAP: Derga Consulting

• Market Expansion – Per il successo ottenuto nell’avere aperto rapporti di business con nuovi clienti: Twinergy (Horsa Group)

• LACE Champion expansion through LOBs – Per il significativo contribuito nell’applicare il modello LACE (Land, Adopt, Consume, Expand) con una particolare focalizzazione sul mondo delle LOB: ICM.S, parte di Accenture

• Partner of the Year, Best Performer – Per aver interpretato al meglio la strategia SAP e per il valore dei risultati conseguiti nel 2021: Derga Consulting.

“L’innovazione dei partner non è solo una nuova fonte di entrate, è un’opportunità per una crescita accelerata e sostenibile”, dichiara nella nota Adriano Ceccherini, Direttore Midmarket e Canale, SAP Italia e Grecia. “Ci congratuliamo con i vincitori di questa edizione dei SAP Partner Excellence Award e rinnoviamo il nostro impegno per il 2022 ad offrire ai nostri partner le risorse e gli strumenti necessari per facilitare il passaggio al cloud dei clienti e rispondere alle diverse necessità di business, con una focalizzazione particolare sulla sostenibilità”.