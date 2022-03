SAP Italia, 4 eventi per spiegare alle PMI le opportunità del PNRR

SAP Italia, in collaborazione con alcuni partner, ha organizzato una serie di incontri in presenza con l’obiettivo di mostrare come utilizzare le opportunità create dai piani PNRR e Transizione 4.0.

Il ciclo di incontri, chiamato programma #MeetAgain, toccherà le città di Bergamo (in collaborazione con Derga Consulting e Altea UP), Bologna (in collaborazione con Horsa Group), Milano (con Clarex e Engineering Ingegneria Informatica), e Padova (in collaborazione con Anda e SIDI Group).

Il programma #MeetAgain coinvolge anche alcuni Digital Innovation HUB (DIH) di Confindustria e Competence Center (CC), i centri istituiti dal Ministero dello Sviluppo Economico per facilitare le aziende del territorio nell’adozione di tecnologie 4.0, che illustreranno appunto le opportunità che i piani come PNRR e Transizione 4.0 possono offrire alle imprese italiane che vogliono investire in innovazione. Nel dettaglio nelle diverse tappe di #MeetAgain saranno presenti DIH Lombardia (Antenna territoriale di Assolombarda Confindustria Milano e Antenna Territoriale di Bergamo), CC Bi-Rex e DIH Emilia-Romagna, e SMACT CC Triveneto.

L’incontro di Bergamo, in calendario il 5 aprile, si terrà presso la sede di Confindustria Bergamo all’interno di Kilometro Rosso: come spiega una nota parteciperanno due aziende del territorio, che racconteranno le loro storie di trasformazione digitale e miglioramento dei processi aziendali e della user experience grazie all’utilizzo di soluzioni innovative e digitali.

L’evento di Bologna si terrà il 28 aprile presso BI-REX, Competence Center di Bologna, e vedrà la presentazione del caso di successo di un’azienda del territorio: una storia significativa di innovazione che, grazie all’utilizzo di soluzioni digitali, ha portato l’azienda a perseguire con velocità e flessibilità i suoi obiettivi di crescita e internazionalizzazione.

L’incontro di Milano, il 4 maggio presso Copernico Isola, è incentrato sui casi di successo di due aziende del territorio che, grazie all’utilizzo di soluzioni digitali innovative, hanno reso i propri processi più efficienti e migliorato quelli di vendita, con ricadute positive sulla customer experience.

Infine l’ultimo evento di #MeetAgain si terrà a Padova il 25 maggio presso SMACT Live Demo Padova: saranno raccontati i casi di successo di due aziende del territorio che, grazie al digitale, hanno raggiunto importanti obiettivi di sostenibilità, sicurezza dei dati e velocità nei processi aziendali e dei servizi in ambito Sales & Marketing.

“Negli ultimi due anni il digitale ha avuto modo di dimostrare le proprie potenzialità e ha aiutato le piccole e medie aziende ad affrontare sfide e scenari inaspettati”, commenta nel comunicato Adriano Ceccherini, Direttore Midmarket e Canale, SAP Italia e Grecia. “Ora bisogna consolidare gli sforzi ed evitare che i progressi ottenuti durante la crisi sanitaria si vanifichino. Per continuare a crescere e sfruttare le opportunità offerte dal PNRR, le PMI devono continuare a investire nel digitale in modo da migliorare l’agilità e la sostenibilità delle loro organizzazioni e diventare più competitive”.