SAP Italia e 18 partner fanno lezione di ERP intelligente alle PMI

Al via il 25 gennaio un ciclo di corsi gratuiti sul ruolo dei sistemi ERP per e-commerce, impresa 4.0 e gestione del dato nell’ambito dell’Operazione Risorgimento Digitale di TIM

SAP Italia ha annunciato l’adesione al programma “Operazione Risorgimento Digitale” di TIM, con la propria iniziativa “L’ERP intelligente per le PMI”, un ciclo di lezioni e approfondimenti gratuiti che realizzerà con 18 suoi partner: 4UTIME, Aldebra, Alfa Group, Altea UP, BIT – Business Innovation Team, ELMI, ERP Logic, Hiteco, ICM.S, INTIT, MTF Business Solutions, Perigeo, Run Time Solutions, SB Italia, Sileron, Spintech Group, SSA Informatica, e Var One.

Operazione Risorgimento Digitale è una campagna promossa da TIM, in collaborazione con istituzioni, aziende e società civile, che raccoglie iniziative di formazione e divulgazione digitale rivolte a tutti: cittadini, scuola, imprese e Pubblica amministrazione. All’interno della campagna, lo strumento scelto da SAP è quello delle Master Class, cicli di lezioni verticali completamente gratuiti su argomenti specifici e approfondimenti di esperti qualificati dedicati a professionisti, imprenditori e Piccole e Medie Imprese.

Le Master Class di SAP Italia partiranno il 25 gennaio, e come accennato saranno dedicate al tema “L’ERP Intelligente per le PMI” e organizzate con 18 partner di SAP Business One e SAP Business ByDesign, le soluzioni SAP per piccole e medie aziende. Il calendario completo è disponibile a questo link.

Ogni Master Class di SAP sarà articolata in quattro incontri e si focalizzerà su una regione italiana, facendo leva sulle competenze territoriali dei 18 partner SAP coinvolti, responsabili per la gestione e l’erogazione dei contenuti. Ogni incontro sarà dedicato a un tema specifico e approfondirà storie e progetti di aziende italiane presenti in quella regione per mostrare i vantaggi reali dell’adozione di soluzioni ERP intelligenti. Più in dettaglio, spiega un comunicato, i temi dei quattro incontri sono:

· ERP, il cuore della PMI, con focus sugli elementi tecnologici che permettono a una PMI di assicurare continuità al proprio business, dotarsi di un’organizzazione resiliente e ripartire con successo. Saranno illustrate le caratteristiche di un ERP intelligente e moderno, le differenze tra i modelli on-premise e cloud.

· ERP e l’e-commerce. Si parlerà del boom dell’e-commerce in Italia in seguito all’emergenza sanitaria, degli elementi chiave per creare un canale di e-commerce affidabile e dei vantaggi di una connessione fluida e intelligente tra piattaforma e-commerce e ERP.

· ERP alla base dell’Impresa 4.0. Cos’è l’Impresa 4.0 e quali tecnologie coinvolge? Il ruolo dell’ERP per l’Impresa 4.0 e per catene di approvvigionamento sicure e scalabili.

· ERP e il dato intelligente. In questo incontro, si evidenzierà come un ERP di nuova generazione permette di estrarre valore dai dati e gestire il business in tempo reale. Inoltre si parlerà del ruolo delle tecnologie emergenti: Intelligenza Artificiale e Machine Learning.

“Non abbiamo avuto esitazione a partecipare a questa importante iniziativa perché insieme ai nostri partner vogliamo dare il nostro contributo per migliorare l’educazione digitale in Italia. La situazione di emergenza che stiamo vivendo ha evidenziato che questa è un’esigenza improrogabile”, dichiara nel comunicato Emmanuel Raptopoulos, Amministratore Delegato SAP Italia. “Con il contributo dei partner SAP lavoreremo per aiutare le PMI italiane a conoscere e sfruttare il potenziale delle nuove tecnologie per diventare organizzazioni intelligenti, competitive, e sostenibili e garantire una rapida ripartenza e crescita economica del nostro Paese”.

