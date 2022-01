SAP Italia, Carla Masperi nominata Amministratore Delegato

L’amministratore delegato di SAP Italia, Emmanuel Raptopoulos, è stato promosso alla carica di Presidente della regione EMEA South di SAP, che comprende l’Europa meridionale, il Medio Oriente e l’Africa (75 Paesi, 24 uffici e circa 5.000 dipendenti). Al suo posto è subentrata Carla Masperi che al ruolo di Chief Operating Officer di Italia e Grecia affianca così anche quello di Amministratore Delegato ad interim di SAP Italia e Cluster Head per Italia e Grecia.

Masperi è entrata in SAP Italia nel 2013 come Database & Technology Director, nel 2014 è stata nominata Chief Operating Officer (qui il suo bilancio dell’andamento di SAP in Italia nel 2019) e dal 2018 ha esteso le sue responsabilità alla Grecia.

Raptopoulos rimarrà basato a Milano: nel nuovo ruolo succede a Claudio Muruzabal, che di recente è stato nominato Presidente della nuova organizzazione globale SAP Cloud Success Services, che comprende oltre 20.000 dipendenti, e riporterà a Scott Russell, SAP Executive Board member, Customer Success.

Raptopoulos è entrato oltre 20 anni fa in SAP, ricoprendo diversi ruoli di leadership in General Management, Sales, Operations e Consulting, sia in Europa che in Medio Oriente. Da esattamente due anni era Amministratore Delegato di SAP Italia e Cluster Head per Italia e Grecia.

“Con la nomina di Emmanuel Raptopoulos a Presidente di EMEA South, stiamo assicurando nella regione una transizione senza interruzioni per i nostri clienti, i nostri partner e le nostre persone. Oltre alla sua profonda e vasta esperienza, Raptopoulos ha un interesse sincero e comprovato verso il successo dei nostri clienti e una solida esperienza nel farglielo raggiungere”, commenta in un comunicato Scott Russell, SAP Executive Board member, Customer Success.

“Il prossimo decennio per EMEA South sarà guidato dalla crescita del cloud e fortemente basato sul nostro purpose, lo sviluppo delle persone e delle partnership. Sono onorato di assumere questo nuovo ruolo”, aggiunge Raptopoulos. “EMEA South è un mercato molto dinamico per SAP, le organizzazioni si stanno sempre più trasformando in organizzazioni intelligenti e sostenibili tramite il cloud. Non vedo l’ora di collaborare con i nostri clienti in questa regione così diversificata per innovare e quindi contribuire in modo significativo al loro successo nel lungo termine”.