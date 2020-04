SAP Concur, Gabriele Indrieri è il country manager Italia, Malta e Grecia

Il manager, proveniente da PwC, guiderà la controllata di SAP che fornisce servizi Cloud di gestione di viaggi di lavoro e note spese, e ha oltre 100 clienti attivi in Italia

SAP Concur, società controllata da SAP SE, ha annunciato l’entrata di Gabriele Indrieri come nuovo Country Manager per Italia, Malta e Grecia. Indrieri proviene da PwC, dove era a capo del Digital HR & Innovation competence center per EMEA meridionale ed Emirati Arabi Uniti.

SAP Concur è la componente di gestione di viaggi di lavoro e note spese in software-as-a-service di SAP: fa parte dell’Intelligent Spend Group della multinazionale, insieme ad Ariba e Fieldglass, e proviene dall’acquisizione della società americana Concur Technologies nel 2014 per 8,3 miliardi di dollari.

Nell’ultimo bilancio annuale SAP (esercizio 2019), Concur figura come controllata al 100% con un fatturato di 1,8 miliardi di dollari e 3800 dipendenti in tutto il mondo. Una nota precisa che Concur è presente in Italia da oltre 20 anni, con oltre 100 clienti attivi nel nostro Paese.

Indrieri ha oltre 20 anni di esperienza in aziende tecnologiche e cloud. Prima di PwC, ha lavorato in SAP SuccessFactors, IBM, Compuware e Sterling Software, ricoprendo varie posizioni di rilievo, tutte incentrate sul processo di trasformazione digitale.

In questo nuovo ruolo, precisa il comunicato, avrà la responsabilità di definire l’approccio strategico e il giusto posizionamento di mercato per SAP Concur per supportare le aziende alla ricerca di una trasformazione digitale delle esperienze di viaggio d’affari.

“Sono onorato di entrare a far parte di SAP Concur, una realtà che da oltre due decenni accompagna aziende di tutte le dimensioni verso una soluzione di gestione delle spese completamente connessa che comprende viaggi, note spese, compliance e rischi”, dichiara nel comunicato Gabriele Indrieri. “I viaggi hanno un forte impatto su tutti i dipendenti, per questo un’esperienza semplice e moderna è fondamentale. Man mano che emergono nuove tecnologie per facilitare le trasferte, i travel manager si trovano ad affrontare il difficile compito di tenere il passo con tutto, guidando la politica e la conformità normativa: SAP Concur aiuta ad affrontare entrambi”.

“Con SAP Concur possiamo sostenere una visione olistica dell’intero processo di viaggio e spese, aiutando le aziende a scoprire dati di spesa preziosi e semplificare processi complessi, che spesso causano perdite di tempo e denaro”, continua Indrieri.