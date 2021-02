Salesforce Italia, il nuovo country leader è Mauro Solimene

Salesforce ha annunciato oggi la nomina di Mauro Solimene come nuovo Country Leader dell’azienda per l’Italia. Solimene prende il posto di Federico Della Casa, che era Country Leader esattamente da 5 anni e che assume il ruolo di Senior Vice President Sud Europa, Settore Pubblico.

Solimene ha una trentina d’anni di esperienza nel settore IT. Da maggio era country manager di Pure Storage in Italia (ne abbiamo parlato qui), e nella sua carriera ha ricoperto incarichi nazionali e internazionali in aziende tra cui Datamat, Oracle, Informix, BEA Systems, CA e ServiceNow.

La presenza di Salesforce in Italia si è consolidata negli ultimi anni facendo registrare tassi di crescita tra i più alti al mondo (ne abbiamo parlato qui) e di conseguenza un ecosistema di partner e clienti in continua espansione. Una recente ricerca di IDC ha stimato che Salesforce e il suo ecosistema di partner e clienti creeranno in Italia 10,1 miliardi di dollari di nuovi ricavi e oltre 21.000 nuovi posti di lavoro diretti entro il 2024.

adv

In quanto Country Leader di Salesforce Italia, spiega un comunicato, Solimene guiderà la strategia di crescita dell’azienda e avrà un ruolo chiave nella definizione delle relazioni con l’ecosistema di clienti, partner e con la community. Continuerà a essere supportato da Federico Della Casa e da Paolo Bergamo, Senior Vice President Product Management che, in quanto Executive Sponsor dalla California, continuerà a essere un punto di riferimento per i clienti italiani.

“Il forte e solido background che Mauro porta in Salesforce è la chiave per la seconda fase della nostra crescita in Italia, siamo davvero lieti di accoglierlo come Country Leader per l’Italia”, dichiara nel comunicato Denis Terrien, CEO Southern Europe Middle East & Africa, Salesforce. “L’Italia è uno dei mercati in cui Salesforce cresce di più a livello mondiale, Mauro porterà la sua energia e la sua competenza al servizio delle aziende italiane per guidarle verso il giusto percorso di trasformazione digitale. Sono davvero grato per l’incredibile lavoro svolto da Federico Della Casa che ora assumerà la responsabilità e la sfida di aiutare la Pubblica Amministrazione in tutto il Sud Europa a diventare più digitale per servire meglio i cittadini”.

“È un vero onore entrare a far parte della squadra di Salesforce, un’azienda che ho sempre ammirato per la sua capacità di innovare continuamente, di stare vicina ai clienti e per la straordinaria cultura aziendale – dichiara nel comunicato il nuovo Country Leader di Salesforce per l’Italia Mauro Solimene -. Accelerare sul digitale è una grande sfida ma anche un’incredibile opportunità per il sistema Italia e il contributo di Salesforce sarà sempre più decisivo”.