Salesforce e Siemens svilupperanno una suite di Workplace Management

Salesforce e Siemens hanno annunciato una alleanza strategica per sviluppare una nuova suite tecnologica di workplace management, con l’obiettivo di supportare le aziende di tutto il mondo nella riapertura in sicurezza degli uffici e dei luoghi di lavoro dopo i lockdown dovuti all’emergenza sanitaria. La partnership combinerà Work.com di Salesforce, realizzato su piattaforma Customer 360, e le soluzioni Smart Infrastructure di Siemens, tra cui Comfy e Enlighted.

Le nuove soluzioni, spiega un comunicato, includono un “contactless office” con pass per l’ingresso negli edifici e negli ascensori dei dipendenti e un sistema di gestione dell’occupazione degli spazi sicuro, che consente di prenotare sale conferenze e scrivanie tramite l’app Comfy in grado di inviare avvisi in tempo reale al raggiungimento della soglia massima di posti prenotati.

Inoltre, grazie ai dati sulla posizione forniti da Enlighted e raccolti all’interno di Comfy, inclusi il check-in dei dipendenti e le prenotazioni di desk e stanze, le aziende saranno in grado di integrare il processo manuale di contact tracing tramite Work.com. Il tracciamento dei contatti avverrà in modalità opt-in per rispettare la privacy degli utenti.

Le stesse Siemens e Salesforce saranno le prime aziende a implementare le nuove soluzioni nei propri uffici, tra cui la sede della Siemens Smart Infrastructure a Zugo, in Svizzera, e la Salesforce Tower a San Francisco.

“Insieme a Salesforce siamo in grado di supportare rapidamente le aziende di tutto il mondo per implementare la migliore tecnologia a supporto dei dipendenti quando faranno ritorno in ufficio, gettando le basi per un modello di trasformazione digitale a lungo termine dei luoghi di lavoro”, afferma nel comunicato Roland Busch, Vice CEO e board member di Siemens AG.

“Le organizzazioni di tutto il mondo stanno iniziando a re-immaginare la futura esperienza del posto di lavoro, mettendo la salute e la sicurezza dei loro dipendenti al primo posto”, dichiara Alex Dayon, President e Chief Strategy Officer di Salesforce. “Combinando le soluzioni Smart Infrastructure di Siemens con Work.com di Salesforce, stiamo offrendo alle aziende gli strumenti per prendere rapidamente decisioni consapevoli basate sui dati e permettere loro di in sicurezza”.

Come accennato, Siemens mette a disposizione la tecnologia dal proprio portafoglio di Smart Infrastructure, inclusa la suite di soluzioni IoT Enlighted e la soluzione per la gestione dei posti di lavoro Comfy. I dati vengono raccolti più volte al secondo da sensori intelligenti connessi al cloud di Enlighted. La piattaforma IoT Building Enlighted crea “sistemi sensoriali” in tutto l’edificio, fornendo informazioni e analisi in tempo reale sulla sua organizzazione e sull’occupazione delle postazioni di lavoro e la posizione delle risorse al loro interno.

Grazie all’app Comfy le aziende potranno informare i dipendenti, fornendo allo stesso tempo un’area di lavoro sicura e conforme alle normative di distanziamento sociale. I dipendenti sono in grado di visualizzare e prenotare scrivanie e sale riunioni in tempo reale, essere informati circa i servizi messi a disposizione dell’azienda in tema di salute e sicurezza e richiedere servizi specifici come la sanificazione degli spazi. Inoltre, Comfy Insights offre alle aziende un dashboard per comprendere al meglio come vengono organizzati gli uffici.

Work.com di Salesforce, basato sulla piattaforma Customer 360, è la nuovissima suite di applicazioni e risorse di consulenza ideata per aiutare le aziende di tutto il mondo a riaprire in sicurezza. Le soluzioni di Work.com, tra cui Workplace Command Center, Contact Tracing, Emergency Response Management e Rapid Crisis Response, consentono ai clienti di prendere decisioni basate sui dati, costruire piani di continuità aziendale e di gestione dei rischi e comunicare efficacemente con le parti interessate su vasta scala.