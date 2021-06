Rivenditori Apple, R-Store offre prestiti finalizzati di Younited Credit

L’obiettivo della fintech del credito al consumo è proporsi come partner di riferimento dei reseller Apple in questo campo a livello nazionale e internazionale

Younited Credit, che si presenta come la fintech company leader in Europa che gestisce una piattaforma digitale di credito al consumo, unica realtà del settore ad avere licenza bancaria, ha annunciato un accordo con R-Store, Apple Premium Reseller nato a Napoli e con 29 punti vendita in tutta Italia, che consentirà a quest’ultimo di offrire ai suoi clienti nuove soluzioni di prestito finalizzato.

La partnership, spiega Younited Credit in un comunicato, si inquadra nella strategia di espansione del canale Business to Business della fintech company attraverso collaborazioni con realtà italiane che presidiano il territorio.

La soluzione sviluppata per R-Store consente ai clienti di questi rivenditori autorizzati di acquistare un dispositivo Apple anche a tasso zero (Tan 0%, Taeg 0%) e pagarlo a rate scegliendo tra le durate possibili. Terminato il periodo di rateizzazione concordato, il cliente può scegliere tra due alternative: la permuta, cioè la sostituzione del dispositivo con uno nuovo prodotto Apple prolungando il finanziamento, oppure la finalizzazione dell’acquisto attraverso il saldo dell’importo mancante.

Stefano Piscitelli, Direttore Generale di Younited Credit Italia, nel comunicato commenta così la partnership: “L’accordo con R-Store rafforza la posizione di Younited nel percorso strategico per diventare il partner di riferimento dei Reseller Apple a livello nazionale ed internazionale, per soddisfare ogni esigenza nel campo dei prestiti finalizzati sia per i clienti che per i rivenditori italiani come già avvenuto in Francia. Il nostro prodotto è il migliore in Europa in termini di UX, come rivela il posizionamento di Younited Credit su varie piattaforme, come Trustpilot”.