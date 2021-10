Reti locali della PA, Vodafone e Converge siglano convenzione Consip da 180 milioni

Vodafone ha annunciato che Vodafone Business ha siglato, in RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) con Converge SpA, la convenzione Consip per le reti locali della Pubblica Amministrazione.

L’accordo ha un valore di 180 milioni di euro, e include la fornitura di servizi di definizione dell’architettura della rete locale; la fornitura, consegna e installazione di apparati di networking, anche per l’accesso wireless e per la sicurezza; la fornitura di cavi, connettori e altro materiale per la realizzazione di cablaggi strutturati, oltre che servizi opzionali come la configurazione, l’assistenza e la manutenzione degli apparati attivi.

Converge SpA, partner di Vodafone in questa gara, è un system integrator di Roma particolarmente attivo nel mercato della Pubblica Amministrazione. “Attraverso il portale Consip e i differenti strumenti messi a disposizione da Consip (Convenzioni, MePa, Sdapa) e con l’aggiudicazione di importanti gare pubbliche”, si legge sul suo sito, “Converge vanta da anni una presenza costante nella fornitura di Server, PC, Notebook, Tablet, Stampanti e Software presso le Pubbliche Amministrazioni”.

L’offerta del RTI Vodafone-Converge, spiega un comunicato di Vodafone, ha ottenuto la migliore valutazione in termini tecnico-economici rendendo il raggruppamento unico aggiudicatario a livello nazionale per tutti e quattro i lotti territoriali previsti.

A partire dal mese di ottobre 2021 ed entro i successivi 18 mesi, gli enti pubblici potranno affidare all’RTI Vodafone Business-Converge i singoli contratti di fornitura, con una durata variabile tra i 12 e i 48 mesi.

La convenzione Reti Locali, giunta alla sua settima edizione, è una delle gare di più ampio valore nell’ambito dei servizi ICT per la Pubblica Amministrazione, e il fatto di essersela aggiudicata è il risultato di una strategia pluriennale di investimento di Vodafone nella Pubblica Amministrazione, spiega il comunicato.

“Vodafone Business si aggiudica la convenzione Reti Locali, una delle più longeve e rilevanti nell’ambito dei servizi ICT per la Pubblica Amministrazione”, commenta nel comunicato Lorenzo Forina, Direttore di Vodafone Business Italia. “Ciò rappresenta un ulteriore tassello della nostra strategia per supportare la transizione digitale della PA e di ulteriore ampliamento del nostro portafoglio di soluzioni, di cui fanno già parte servizi di connettività, sicurezza e videoconferenza, e servizi di comunicazione evoluta previsti dagli Accordi Quadro SPC2 e CT8 di cui siamo già aggiudicatari. Siamo orgogliosi di essere insieme a Converge gli unici assegnatari di una gara così importante e strategica per le Pubbliche Amministrazioni”.