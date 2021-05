Quando si tratta di supportare le innovazioni digitali, una WAN tradizionale, da sola, non basta. Le odierne applicazioni cloud richiedono un’alternativa semplificata, flessibile e vantaggiosa in termini di costi, che può essere rappresentata dalle Software-Defined WAN (SD-WAN), in grado di garantire maggiori prestazioni applicative, una gestione centralizzata delle reti delle filiali e una riduzione dei costi operativi.

Le SD-WAN però sono un esempio lampante del paradosso dell’innovazione digitale: una tecnologia trasformativa che può potenzialmente portare l’azienda a un livello superiore, ma anche espandere la superficie di attacco, esponendo l’organizzazione a rischi significativi. È quindi importante saper trarre vantaggio dalle SD-WAN, compensando al contempo le potenziali minacce che ne possono derivare.

Rendere sicura la SD-WAN

La tecnologia SD-WAN fornisce un accesso a elevate prestazioni alle applicazioni cloud per gli utenti che si trovano lontano dalla sede centrale, migliorando l’agilità della rete e facilitando l’automazione presso le filiali a un livello impensabile in precedenza. I vantaggi specifici includono: accesso diretto ai servizi cloud critici, migliori prestazioni delle applicazioni con la possibilità di scegliere tra diverse opzioni per l’indirizzamento del traffico, maggiore agilità del business (la necessità di garantire le prestazioni di rete in diverse filiali non impedisce più di portare avanti rapidamente altre innovazioni digitali), e risparmio sui costi grazie alla possibilità di instradare in modo efficiente il traffico su più canali, compresi non solo i circuiti MPLS esistenti, ma anche la rete Internet pubblica tramite LTE e banda larga.

adv Nell’era digitale il centralino va in Cloud NFON - SCOPRI DI PIÙ >> La telefonia di nuova generazione è in software-as-a-service: non richiede di installare centralini hardware, gestisce fisso e mobile, e consente di attivare nuove linee o filiali con un clic, abilitando Smart Working e Unified Communication.

Ma quando le organizzazioni distribuiscono la SD-WAN, devono assicurarsi di inserire anche la sicurezza. Poiché il traffico di rete aggira il data center, l’architettura di sicurezza della rete deve essere ampliata, ma senza alzare barriere. Per una soluzione SD-WAN veramente sicura, la sicurezza deve essere integrata con la rete ed espandersi attraverso un ambiente aziendale distribuito e multisito, consentendo di implementare visibilità e controllo centralizzati, reale automazione dei processi di sicurezza e condivisione dinamica della threat intelligence.

Fortinet propone una soluzione dedicata: Fortinet Secure SD-WAN abilita un’architettura di rete coerente che sfrutta le potenzialità dell’SD-WAN tra i cloud e consente di costruire un’infrastruttura di rete e sicurezza cloud-to-cloud ad alta velocità. Offre protezione dalle minacce, compresi i controlli di sicurezza dal livello 3 al livello 7, non comunemente disponibili in altre soluzioni di SD-WAN e firewall combinate. Dall’Application Control e dal Web Filtering alla protezione antivirus e all’Intrusion Prevention, Fortinet protegge i dati e le applicazioni critiche dell’organizzazione da una gamma completa di minacce. I team IT possono gestire le reti in modo decisamente più semplice ma con una migliore connettività, un maggiore risparmio sui costi e una maggiore sicurezza.

Exclusive Networks supporta l’awareness su SD-WAN con i propri Bootcamp

Exclusive Networks organizza dei Bootcamp dedicati alla soluzione Fortinet Secure SD-WAN. Si tratta di percorsi formativi che forniscono conoscenze adeguate a coniugare le competenze IT con la tecnologia in continua evoluzione. I Bootcamp, erogati in virtual classroom con dimostrazioni e laboratori, supportano il partner nella crescita e nell’aggiornamento delle competenze Fortinet e consentono di imparare a gestire in modo efficace i link di collegamento verso il mondo esterno. Durante il bootcamp vengono anche affrontati gli argomenti relativi alla gestione dei collegamenti IPSec tramite SDWAN, le AutoDiscovery VPN e il Traffic Shaping. Per maggiori informazioni: https://www.exclusive-networks.com/it/training/fortinet-courses/fortinet-bootcamp-sdwan/