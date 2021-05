Project Informatica acquisisce Centro Computer: nasce un gruppo da 180 milioni

HIG Europe, filiale europea del fondo d’investimento internazionale HIG Capital, ha annunciato l’acquisizione di Centro Computer da parte della propria portfolio company Project Informatica.

L’acquisizione, ha spiegato in un comunicato Alberto Ghisleni, fondatore e AD di Project Informatica, garantirà una rilevante espansione sul territorio italiano, l’ampliamento della base dei partner tecnologici, e il raggiungimento a livello di gruppo di un fatturato di 180 milioni di euro e una forza organica di 400 risorse.

Fondata nel 1984, Centro Computer ha un fatturato di circa 50 milioni di euro e 120 dipendenti, con circa 2000 clienti. La sede principale è a Cento (Ferrara), e altre sedi sono a Faenza (Ravenna), Modena, Padova e Milano. Tra i principali partner il sito web della società cita Citrix, Epson, HPE, HP, Juniper, Lenovo, Logitech, Microsoft, Samsung, Symantec e VMware.

Tra i punti di forza di Centro Computer nel comunicato si citano le soluzioni di Fleet-Print-Mobility Management che integrano i vantaggi dell’acquisto e della locazione operativa di PC, stampanti, dispositivi mobili e servizi e che consentono di gestire con un unico contratto tutto il parco dei posti di lavoro.

Tra i progetti in cantiere, la società acquisita prevede nuovi investimenti per arricchire le specializzazioni in ambito Artificial Intelligence e Mixed Reality nel settore manifatturiero, e i servizi di Security IT e per la gestione e l’integrazione dei data center in cloud.

Quanto a Project Informatica, è stata fondata nel 1990, ha sede a Stezzano (Bergamo), e fattura circa 130 milioni con 230 dipendenti. È platinum partner di HPE, Forcepoint, Dell, Kaspersky, Sophos, Symantec, Lenovo, Veeam, Samsung, Citrix, NetApp ed Epson, gold partner di IBM, Microsoft e Oracle, e cloud champion di Nutanix.

È a capo di un gruppo che comprende anche Ates Informatica, Project Adriatica, Personal Data, Esprime, Techlit e Venticento. Come spiega il comunicato, l’offerta comprende un ampio spettro di soluzioni tecnologiche hardware e software integrate nella infrastruttura IT del cliente e i relativi servizi di configurazione, aggiornamento, assistenza e manutenzione, accompagnando aziende private e pubbliche di ogni dimensione nel percorso strategico di trasformazione dei processi attraverso tecnologie e competenze IT con soluzioni on premise o cloud (public, private o hybrid).

“Siamo orgogliosi di aver intrapreso questo nuovo viaggio con Project Informatica”, commenta nel comunicato Roberto Vicenzi, Vice Presidente di Centro Computer. “Insieme, proseguiremo in piena continuità e nel più assoluto rispetto dei nostri valori fondanti, e grazie alle sinergie commerciali potremo offrire ai clienti un’ampia gamma di soluzioni con attenzione ai progetti di cybersecurity, al cloud e alle tecnologie innovative a supporto della trasformazione digitale. Vogliamo inoltre emulare l’ottima organizzazione del team di Project per ottimizzare la gestione dei clienti e amplificare la vendita a valore”.

“In un paese che attraversa un periodo di difficoltà congiunturale senza precedenti, abbiamo deciso di definire un progetto di lungo periodo insieme a HIG Capital, coinvolgendo oggi anche Centro Computer e intraprendendo tutti insieme un cammino che, siamo sicuri, ci permetterà di ampliare e rafforzare ulteriormente la gamma dei nostri servizi a valore”, aggiunge Ghisleni.