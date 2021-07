Patrizia Fruzzetti nominata VP Sales & Sales Operations di NTT in Italia

La manager era Sales Director Enterprise di Microsoft dal 2019, con esperienze precedenti in Oracle e in Fujitsu, dove è stata anche a capo della filiale italiana

NTT Ltd. ha nominato Patrizia Fruzzetti come nuova Vice President Sales & Sales Operations per la filiale italiana. Fruzzetti proviene da Microsoft Italia, dove ricopriva l’incarico di Sales Director Enterprise.

Come precisa un comunicato di NTT, la manager nel nuovo ruolo ha il compito di sviluppare ulteriormente la vision e la proposition di NTT in Italia, rafforzando le relazioni con i clienti e i partner strategici, esistenti e potenziali, contribuendo alla crescita del proprio team e ad accelerare la trasformazione digitale interna e dei propri clienti per raggiungere gli obiettivi prefissati. Patrizia Fruzzetti riporterà direttamente al Managing Director, Emanuele Balistreri.

Laureata in Lettere Classiche all’Università di Pisa, con master in Informatica all’Università Statale di Milano, Patrizia Fruzzetti ha un’esperienza ventennale nel settore B2B dell’Information Technology. Dopo 12 anni in Oracle, con ruoli in ambito Marketing e Sales Management, e 7 anni in Fujitsu, prima come Sales Director della divisione Enterprise, poi come Sales Strategy & Operations ed infine come Head of Fujitsu Italia, Fruzzetti era in Microsoft dal dicembre 2019.

“Siamo davvero entusiasti di poterci avvalere delle comprovate esperienze e competenze tecniche e manageriali, all’interno di contesti multinazionali, di Patrizia Fruzzetti”, commenta nel comunicato Emanuele Balistreri, Managing Director di NTT Ltd. per l’Italia. “Abbiamo ambiziosi piani di crescita che insieme al nostro consolidato team e al contributo di Patrizia siamo certi di poter raggiungere. Questa nomina è un’ulteriore dimostrazione della nostra volontà di continuare a investire in risorse in grado di offrire un apporto concreto alla nostra mission: un futuro connesso e sostenibile, dove le persone e il lavoro di squadra fanno la differenza”.

“Sono da sempre appassionata di innovazione ed entusiasta dell’impatto positivo che la trasformazione digitale ha ed avrà sulla crescita del nostro Paese. Sono onorata di poter contribuire al raggiungimento degli obiettivi ambiziosi che NTT intende perseguire e sono convinta che grazie alla vision, al team e all’ecosistema di partner riusciremo a supportare l’accelerazione digitale che molti nostri clienti stanno affrontando”, aggiunge nel comunicato Patrizia Fruzzetti.