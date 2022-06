Palo Alto Networks, Maurizio Desiderio è il nuovo Country Manager Italia

Palo Alto Networks ha annunciato la nomina di Maurizio Desiderio nel ruolo di Country Manager – Amministratore Delegato per l’Italia.

Desiderio proviene da F5 Networks, dove era Country Manager per Italia e Malta da quasi sette anni. Il nuovo country manager, spiega una nota di Palo Alto Networks, avrà sede a Milano, e avrà la responsabilità di guidare le strategie di business e le attività in Italia, sottolineando l’impegno costante rivolto a clienti e partner per garantire la massima protezione di tutti gli ambienti IT aziendali e contrastare così attacchi cyber sempre più pericolosi e sofisticati.

Maurizio Desiderio, precisa il comunicato, vanta un’esperienza nel settore tech di più di 20 anni in Italia, oltre a 11 trascorsi all’estero, tra Regno Unito e Stati Uniti, nel corso dei quali ha ricoperto incarichi di senior management presso aziende internazionali di rilievo, tra cui Infoblox e Imprivata.

ADV Industria 4.0: una guida per integrare funzione IT e reparti di produzione Siemens - Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Riuscire a far parlare tra loro sistemi e apparati dei mondi IT e OT è la chiave per sbloccare la trasformazione digitale nell’industria. Per farlo, è necessario cominciare a far parlare tra loro le persone di questi due domini di competenza. Scopri di più >

“Sono lieto di dare il benvenuto a Maurizio nel nostro team”, dichiara nella nota Tony Hadzima, Vice President South Europe di Palo Alto Networks. “Il mercato italiano presenta un numero importante di nuove opportunità da sviluppare e la sua consolidata esperienza e conoscenza supporteranno Palo Alto Networks ad aumentare la propria presenza e il valore creato per clienti e partner”.

“Sono molto orgoglioso di entrare a far parte di Palo Alto Networks e il mio impegno sarà rivolto a guidare le strategie e le attività in Italia, seguendo con attenzione l’evoluzione delle esigenze del mercato per potervi rispondere al meglio”, dichiara Maurizio Desiderio nel comunicato. “I cyberattacchi sono una minaccia sempre più reale che colpisce aziende di ogni settore e dimensione. Da sempre, la nostra missione è quella di supportare le organizzazioni a definire strategie di protezione realmente efficaci, che consentano loro di mitigare i rischi, proteggere le proprie risorse, restando competitive, di fronte a uno scenario in continua evoluzione”.