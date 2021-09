OverIT esce dal Gruppo Engineering: l’AD sarà Paolo Bergamo

OverIT ha annunciato che nel corso del mese di ottobre verrà completato lo spin-off dal Gruppo Engineering deliberato l’anno scorso: a seguito di questa operazione l’azienda diventerà un’entità indipendente controllata dalle società di investimento Bain Capital e Neuberger Berman.

Contestualmente Paolo Bergamo è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato di OverIT. Bergamo ha in curriculum diversi ruoli executive nel settore IT, tra cui il più recente e rilevante è quello di Senior Vice President della divisione Product Management di Salesforce con base a San Francisco, in California (qui il reportage del Salesforce Live: Italy 2021 con un suo intervento).

OverIT, sostenuta da capitale americano e con sede di sviluppo in Italia e sede principale americana a Miami, è una realtà multinazionale con oltre 20 anni di esperienza nel Field Service Management e nel Mobile Workforce Management. Nel bilancio 2020 di Engineering per OverIT SpA è riportato un fatturato di 39,9 milioni di euro con 2,9 milioni di net profit.

In qualità di Amministratore Delegato, spiega un comunicato, Bergamo guiderà il team globale di OverIT, dando il via a una avanguardistica strategia di crescita con l’obiettivo di portare l’azienda tra i più importanti player mondiali nell’innovazione ampliando l’attuale posizionamento a livello globale sulla scorta di una nuova vision.

La straordinaria carriera professionale di Bergamo, sottolinea il comunicato, è segnata da oltre due decenni di esperienza internazionale, grandi risultati nel settore del software, e da una profonda conoscenza del mercato del Field Service Management, che ne fanno il visionario ideale per scrivere il futuro di OverIT.

“Lo spin-off è il risultato di una partnership strategica tra Neuberger Berman e Bain Capital che ha l’obiettivo di accelerare il processo di internazionalizzazione di OverIT e di realizzare il software leader a livello globale nel Field Service Management attraverso crescenti investimenti”, commenta nel comunicato Piero Galli di Neuberger Berman.

“Per guidare il percorso di crescita, il progetto di espansione e per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti, OverIT necessitava di una leadership in grado di comprendere profondamente non solo il settore in cui opera, ma anche le ambizioni dei nostri fondi e la cultura di una realtà internazionale. Paolo ha comprovate capacità di leadership e un track record di aziende tecnologiche in crescita”, afferma Giovanni Camera di Bain Capital.

“Sono davvero entusiasta di questo incarico e delle opportunità che si prospettano in un momento così importante per OverIT”, ha detto Paolo Bergamo, il nuovo Presidente e AD di OverIT. “Quando Bain Capital e Neuberger Berman mi hanno chiamato proponendomi di guidare l’ambizioso progetto di sviluppo per un gioiello tecnologico del Made in Italy come OverIT, ho deciso di cogliere questa grande occasione. Il mio obiettivo è quello di posizionare OverIT in qualità di leader a livello mondiale, facendo diventare questa incredibile azienda un hub internazionale dove giovani talenti tecnologici possano crescere ed esprimere il proprio potenziale”.