Oracle rende gratuite la formazione e le certificazioni per Oracle Cloud Infrastructure

Oracle ha annunciato che la formazione e i test di certificazione su Oracle Cloud Infrastructure (OCI) saranno disponibili gratuitamente in tutto il mondo. Inoltre Oracle Autonomous Database e ulteriori 10 esami di certificazione saranno gratuiti fino al 31 dicembre.

La nuova iniziativa, fa sapere Oracle in un comunicato, include l’intero programma di apprendimento OCI creato dagli esperti di Oracle per tutti i livelli di conoscenza e i vari ruoli IT. Grazie a questo programma si avrà accesso a tutti i corsi OCI, in versione online, on-demand e disponibili in 13 lingue. Il training online gratuito OCI sarà sempre disponibile.

“Durante la pandemia, il divario di competenze tecnologiche è aumentato e diventato più evidente a causa di una maggiore richiesta di conoscenze high-tech e cloud. Una situazione che interessa sia le persone che vogliono migliorare la propria carriera, sia le aziende che cercano professionisti qualificati”, spiega nel comunicato Damien Carey, senior vice president, Oracle University. “Con un percorso di formazione gratuita riguardante la tecnologia cloud, il settore che registra la crescita più rapida, Oracle oggi consente alle persone di sviluppare le competenze per avere una carriera di successo, e aalle aziende clienti di massimizzare il valore del loro investimento in Oracle Cloud”.

Il nuovo programma di Oracle OCI prevede:

• Accesso all’intera offerta formativa online su OCI con corsi per tutti i livelli e ruoli, in 13 lingue,

• Laboratori pratici con Oracle Cloud free tier per consentire la pratica in un ambiente live,

• Percorsi di certificazione Oracle con corsi di preparazione, esami pratici, test e credenziali,

• Sessioni live tenute da esperti Oracle che illustrano le best practice e danno feedback personalizzati,

• Risorse per supportare chi è alla ricerca di nuove opportunità di lavoro.

In Italia disponibili anche video-pillole dedicate a OCI

In aggiunta a queste risorse, in Italia è possibile avvalersi anche di brevi “video-pillole” dedicate a OCI: una serie di semplici tutorial hands-on – di una decina di minuti ciascuno – su argomenti quali Analytics, AI, Storage, Networking, Developer services e altro ancora.

Ulteriori informazioni sul programma sono disponibili a questa pagina dedicata sul sito Oracle (in inglese).