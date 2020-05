Nuova CFO per Exclusive Networks in Italia

Exclusive Networks ha annunciato la nomina di Tiziana Cossu come CFO – Chief Financial Officer. Torinese, 40 anni, seguirà la gestione finanziaria dell’azienda in Italia riportando a Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks.

Tiziana Cossu, spiega una nota, ha un profilo di Finance Manager con oltre 10 anni di esperienza maturata sia in Italia, sia all’estero in aziende multinazionali globali e in contesti di medie e piccole dimensioni. Focalizzata su audit e consulenza amministrativa e strategica, ha gestito progetti nel Finance, nel Controlling e nella Supply Chain. Ha gestito team complessi sviluppando competenze specifiche sull’analisi, semplificazione e ottimizzazione dei processi aziendali, in particolare dei processi finance e dei processi produttivi.

Laureata in Economia Aziendale all’Università degli Studi di Torino, Cossu prima di Exclusive Networks è stata Finance Manager in DMA Srl (Torino) dal 2018 al 2020, società italiana specializzata nella produzione su commessa di strumenti di misura in ambito ferroviario. Dal 2016 al 2018 è stata Finance & Human Resources Manager presso VARI-FORM Srl (Vinovo-TO), e prima ancora, dal 2011 al 2016, era in GE AVIO (Rivalta-TO) come Sourcing Finance Manager. In precedenza, è stata in Nestle Italiana SpA come Plant Controller, e in Deloitte e Touche come Senior Auditor.

La nuova Chief Financial Officer sostituisce Paola Zavattero: “Proseguiamo all’insegna di una gestione finanziaria di successo, che vede avvicendarsi due professioniste di grande esperienza, forte segnale dell’espressione di competenza e professionalitá delle nostre manager”, ha commentato Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks.

“Sono orgogliosa e felice di unirmi a questo team di successo”, commenta nel comunicato Tiziana Cossu. “Porto con me le competenze acquisite in passato e l’entusiasmo per questa nuova avventura professionale”.