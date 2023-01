Vertiv ha comunicato che il manager italiano Giordano Albertazzi, a partire dal 1 Gennaio 2023, ha assunto il ruolo di CEO e membro del Consiglio di Amministrazione. Vertiv – nota fino al 2006 come Emerson Network Power – è una multinazionale USA che offre soluzioni di thermal management, alimentazione elettrica, gestione IT e sistemi integrati per gli operatori di data center, con una consolidata presenza in Italia (recentemente abbiamo parlato delle sue strategie di thermal management, e delle sue strategie di canale).

Albertazzi (nella foto) è stato designato nell’ambito di un piano di successione annunciato lo scorso ottobre, e da allora aveva assunto il ruolo di Chief Operating Officer (COO), lavorando a stretto contatto con il precedente CEO Rob Johnson per assicurare una transizione senza soluzione di continuità.

Oltre a svolgere il ruolo di CEO, il manager italiano continuerà a ricoprire anche la posizione di Presidente delle Americhe fino alla nomina di un successore, mentre per il ruolo di COO non è stato nominato un successore: la supervisione operativa, spiega Vertiv in una nota, sarà affidata ai Presidenti regionali per favorire una maggiore concentrazione sulle performance territoriali.

Dopo la laurea in Ingegneria Meccanica al Politecnico di Milano, la carriera di Albertazzi si è svolta quasi interamente in Emerson Network Power/Vertiv, dove è entrato nel 1998 e ha ricoperto successivamente i ruoli di Plant Manager, Marketing and Product Management Director EMEA, Managing Director Italia, VP Services della divisione Liebert Europe, VP Services EMEA, e VP Sales. Nel 2016 Emerson Network Power ha cambiato ragione sociale diventando Vertiv e Albertazzi ha assunto il ruolo di President EMEA, e quindi lo scorso di President per l’area Americhe, fino a ottobre quando appunto è stato nominato COO e futuro CEO.

“Sono orgoglioso di assumere la direzione di Vertiv in qualità di CEO. Intendo lavorare a stretto contatto con il nostro leadership team e con i collaboratori che operano in tutto il mondo per contribuire a incrementare i servizi offerti ai nostri clienti, a consolidare ulteriormente la nostra redditività finanziaria e generare valore a lungo termine per gli azionisti”, dichiara Albertazzi nella nota. “Come già condiviso con i dipendenti di Vertiv, opereremo per esprimere tutto il nostro potenziale concentrandoci sulla promozione di una cultura di collaborazione e innovazione ad alte prestazioni, istituzionalizzando l’eccellenza operativa e l’esecuzione e, infine, realizzando una crescita proficua e un migliore rendimento finanziario”.

Dave Cote, Executive Chairman di Vertiv, ha dichiarato: “Con oltre due decenni di esperienza gestionale e commerciale in Vertiv e un trascorso di successi ottenuti sia in Europa che nelle Americhe, Giordano è la persona giusta per guidare Vertiv. Ha contribuito in modo determinante a ottenere significativi miglioramenti sul piano gestionale e finanziario mentre era alla guida della regione EMEA e, successivamente, nelle Americhe. È un esperto di come sviluppare e consolidare una cultura ad alte performance. L’esperienza gestionale di Giordano e le sue approfondite competenze del business e dei clienti di Vertiv saranno fondamentali per ottenere un continuo miglioramento delle prestazioni, mentre affrontiamo l’incertezza macroeconomica”.