SAP rinuncia al doppio CEO: lascia Morgan, resta Klein

Dopo soli 6 mesi dalla nomina, la co-CEO Jennifer Morgan esce dall’azienda. Christian Klein CEO unico. “Mossa anticipata per avere una guida forte in questa crisi senza precedenti”

Il “regno” dei due co-CEO in SAP è durato solo sei mesi. La co-CEO Jennifer Morgan infatti ha raggiunto un accordo con il supervisory board per lasciare l’azienda il 30 aprile, data in cui Christian Klein, che attualmente è l’altro co-CEO, rimarrà al vertice di SAP come unico CEO.

SAP ha dichiarato in un comunicato che la decisione di passare dalla struttura di comando “a due teste” a quella con unico CEO è stata “anticipata rispetto al previsto per assicurare una guida forte e senza incertezze in questi tempi di crisi senza precedenti”.

Sempre nel comunicato SAP specifica che l’attuale scenario di mercato richiede alle aziende di prendere decisioni veloci e determinate, e il miglior supporto a decisioni del genere è una struttura di leadership molto chiara. E che questo concetto è condiviso dalla stessa Jennifer Morgan, che nel comunicato dichiara che “con i cambiamenti senza precedenti che sono in corso in tutto il mondo, è diventato chiaro che questo è il momento giusto per l’azienda di passare ad avere un solo CEO che guidi il business”.

Morgan, 49 anni, era in SAP dal 2004, ed stata nominata co-CEO insieme a Klein (39 anni) nell’ottobre scorso, nomina annunciata contestualmente a quella dell’uscita dalla società di Bill McDermott, che aveva guidato SAP per quasi 10 anni. McDermott era poi stato nominato pochi giorni dopo CEO di ServiceNow.

Analisti e commentatori avevano evidenziato allora che la coppia riuniva le due “anime” complementari di SAP: Morgan rappresentava la componente femminile (è stata la prima donna a salire al vertice di SAP), quella americana (è stato grazie alla “conquista” degli USA che la società tedesca è diventata una multinazionale globale), e quella commerciale: al momento della nomina a co-CEO era a capo del Cloud Business Group, la business unit a più forte crescita di SAP. Mentre Klein, che ha lavorato sempre in SAP, ne rappresentava le radici tedesche e la componente di gestione interna, di prodotto, e “operativa”, visto che al momento della nomina era COO.

“Ringrazio Jennifer per i molti anni di collaborazione: nella trasformazione di SAP è sempre stata estremamente focalizzata su clienti, partner, azionisti e dipendenti, e grazie a lei abbiamo raggiunto una posizione molto solida nelle soluzioni di experience management”, ha dichiarato Klein.

“Ringrazio Jennifer per la sua leadership in SAP”, ha dichiarato il co-fondatore Hasso Plattner. “Questa transizione avviene in un momento di grande incertezza ma ho piena fiducia nella visione e nelle capacità di Christian di portare avanti SAP nella continuità della crescita, dell’innovazione, e del successo dei clienti”.