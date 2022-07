SAP ha annunciato la nomina di Massimo Peruso come Head of Cloud Success Services, SAP Italia e Grecia.

Come precisa SAP in una nota, la divisione Cloud Success Services accompagna i clienti nel percorso di digital transformation che sempre di più fa leva sulle capabilities del paradigma cloud – come ad esempio disponibilità di risorse e servizi on demand, self service, elasticità, misurazione del servizio – combinando l’estensiva e profonda conoscenza di SAP su 25 industry, l’integrazione orizzontale di processi end-to-end e soluzioni verticali avanzate per 12 Line of Business, con i servizi PaaS e IaaS dei partner hyperscaler.

“Il modello cloud richiede un elevato livello di standardizzazione dei servizi offerti, ma allo stesso tempo i clienti richiedono un’attenzione specifica alle peculiarità del loro business: coniugare in maniera efficace questi due aspetti è l’essenza della missione di Cloud Success Services”, dichiara nella nota Massimo Peruso. “Con il presidio delle attività di post vendita e di consulenza aiutiamo i clienti nella fase di on-boarding ai servizi applicativi e infrastrutturali e li seguiamo, insieme ai nostri partner, nel disegno, implementazione e go-live delle nostre soluzioni. Lo facciamo con un insieme di metodologie, processi e servizi che aiutano i clienti a far leva su funzionalità out-of-the-box, ma li supportiamo anche nel rispondere a caratteristiche specifiche del loro business grazie ai servizi di personalizzazione disponibili nel nostro portfolio”.

Massimo Peruso è entrato in SAP Italia nel 2011 come Account Executive per l’area Mobility. Nel corso degli anni ha ricoperto posizioni di crescente responsabilità manageriale in ambito vendite fino a guidare nel 2016 la direzione vendite del mercato Energy e Natural Resources. Nel marzo 2019 è poi passato alla regione EMEA South di SAP come Head of Services Business Office dell’organizzazione SAP Services. Prima di entrare in SAP ha lavorato per circa 10 anni in DS Group, dove è stato anche managing director.