Red Hat Italia, Rodolfo Falcone nominato country manager

Esattamente un anno dopo essere stata acquisita da IBM e in vista del suo evento Red Hat Open Source Day, in programma a Milano e Roma all’inizio di dicembre, Red Hat ha annunciato la nomina di Rodolfo Falcone a Country Manager della sua sede italiana.

Rodolfo Falcone, spiega un comunicato, porta in Red Hat oltre vent’anni di esperienza manageriale nel settore dell’IT. Prima delle più recenti esperienze, in ForcePoint e in ServiceNow (qui un suo commento a una ricerca sul rapporto tra tecnologie AI e customer service e a una ricerca sui CISO europei effettuate da ServiceNow), Commvault e Check Point Software Technologies, Falcone ha ricoperto anche il ruolo di Amministratore Delegato di Security Reply, e di Country Manager Italia in Trend Micro.