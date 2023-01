Nutanix ha comunicato la nomina di Benjamin Jolivet nel ruolo di Country Manager di Nutanix in Italia, ruolo nel quale – come spiega una nota – sarà responsabile di guidare la crescita dell’azienda e favorire il consolidamento nell’area di mercato di riferimento, con particolare focus sul settore pubblico e sui segmenti commercial ed enterprise.

Jolivet è entrato in Nutanix nel febbraio 2022 in qualità di Director Channel Sales per il Sud Europa (SEUR), ruolo che continuerà a ricoprire fino alla nomina del suo successore. In tale veste aveva concesso un’intervista a Channelworld lo scorso luglio, sottolineando l’importanza fondamentale dei partner nella realizzazione della nuova direzione strategica di Nutanix.

“Meno del 10% del fatturato di Nutanix arriva dalla vendita diretta: crediamo da sempre nel canale”, ha detto tra l’altro Jolivet nell’intervista. “Dietro il nostro motto di far diventare il cloud invisibile c’è una visione completa per aiutare i clienti a far funzionare un’infrastruttura multicloud. Spostare applicazioni attraverso container, su diversi cloud o data center, non è banale a vari livelli. Non siamo gli unici, ma ci distinguiamo per come stiamo accelerando sulle partnership che rendono concreta questa visione. Dopo aver lavorato tanto sull’infrastruttura, ora rivolgeremo sempre più attenzione a chi fa l’applicazione, al mondo degli sviluppatori. Ci sono diverse modalità di sostenere la fruibilità dell’applicazione, che offrono spazi molto interessanti per i nostri partner e clienti”.

Prima di entrare in Nutanix, si legge nella nota, Jolivet ha sviluppato oltre 15 anni di esperienza ricoprendo diversi incarichi nel Sud Europa in qualità di Channel e Sales Manager. In particolare in Citrix è stato Country Manager di Italia, Europa sudorientale e Israele e di Direttore della Trasformazione EMEA per il Canale, coordinando alcune delle iniziative più strategiche dell’azienda.

Circa un mese fa, Nutanix è stata al centro di voci di acquisizione da parte di HPE riportate anche da Bloomberg, che parlavano di colloqui in corso. Con una dichiarazione ufficiale, però, HPE ha smentito la trattativa.