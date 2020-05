Microsoft Italia, tre nomine nel team Marketing & Operations

Microsoft Italia ha annunciato tre nuovi ingressi nel Team Marketing & Operations a riporto del Direttore Marketing & Operations Barbara Cominelli.

Come spiega un comunicato, Roberta Aspesi assume il ruolo di Direttore Marketing Centrale con il compito di coordinare le attività di marketing e le campagne di comunicazione della filiale rivolte alle organizzazioni italiane, pubbliche e private. Roberta Aspesi ha inoltre la responsabilità di guidare le iniziative digital e social volte ad aumentare nel nostro Paese la conoscenza dei vantaggi delle nuove tecnologie come Intelligenza Artificiale e Cloud Computing.

Aspesi è laureata in Relazioni Pubbliche all’Università IULM di Milano, e negli ultimi 4 anni ha fatto parte del Team Category EMEA della Divisione Consumer and Device Sales, dove si è occupata della strategia per i dispositivi Windows nei diversi canali consumer per tutta l’area del Mediterraneo. Ha inoltre maturato un’ampia esperienza nel marketing nei suoi precedenti ruoli all’interno di Microsoft Italia, come Technical Audience Marketing Manager, Business Planning e Operations Manager, CRM & Market Intelligence Manager e Marketing Communication Manager.

La seconda nomina riguarda Martina Pietrobon, che assume l’incarico di Direttore Surface Business.

Nata a Bassano del Grappa, Martina Pietrobon si è laureata in Psicologia del Marketing all’Università Cattolica di Milano e ha conseguito un MBA presso il MIP-Politecnico di Milano. È in Microsoft dal 2015, e ha precedentemente ricoperto i ruoli di Direttore Marketing Centrale, Direttore della divisione Dynamics e Partner Channel Marketing Manager nella divisione Piccole e Medie Imprese. Prima di entrare in Microsoft Italia, ha lavorato in Johnson & Johnson con ruoli di crescente responsabilità, dalle vendite al marketing nel team EMEA.

Infine Ambra Genovese entra in Microsoft Italia come Communications Manager. Si occuperà della creazione, pianificazione e implementazione di campagne di comunicazione integrata che riguardano il brand Microsoft e i suoi prodotti consumer e business.

Genovese, laureata in Business Communication and Marketing presso l’Università degli Studi di Milano, proviene da un’esperienza di 4 anni in Salvatore Ferragamo Parfums, dove ha ricoperto il ruolo di Global Digital Communication and Media Manager. In precedenza ha lavorato nella Comunicazione di Privalia, Calzedonia e L’Oréal Italia.