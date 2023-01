Commvault ha annunciato la nomina di Mauro Palmigiani come Area Vice President South Western Europe. In questo ruolo, spiega un comunicato, Palmigiani avrà il compito di accelerare la crescita aziendale, ottimizzando le attività commerciali e rafforzando la presenza di Commvault in un’area che comprende importanti mercati quali Francia, Italia, Spagna, Portogallo e Israele.

Palmigiani proviene da Salesforce, dove era da un anno Area Vice President Sales, e ha oltre vent’anni di esperienza nel settore, essendo stato responsabile di team regionali presso Cisco, Palo Alto Networks e appunto Salesforce, maturando forti competenze su soluzioni di sicurezza e dati in ambito SaaS.

La nomina di Palmigiani, continua la nota, rappresenta un passo importante verso un ulteriore rafforzamento della leadership internazionale e del team go-to-market di Commvault, guidato da Marco Fanizzi, entrato in Commvault tre anni fa come Senior Vice President e General Manager di Commvault International, oltre che per supportare la prossima crescita dell’azienda in EMEA e APJ.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Mauro nel leadership team internazionale di Commvault. Grazie alla sua esperienza sull’area e alla profonda conoscenza delle best practice delle soluzioni dati SaaS, sono sicuro che fornirà un contributo fondamentale sia ai suoi team che ai colleghi”, sottolinea Fanizzi.

“Commvault è un leader tecnologico che vanta un portfolio di soluzioni perfetto per supportare l’evoluzione delle esigenze delle imprese globali, soprattutto in un periodo socio-economico complesso come quello attuale. Sono entusiasta di entrare a farvi parte e rispondere a un mercato che richiede una protezione dei dati sempre più sofisticata, con Metallic e la nostra esclusiva offerta di data security – Threatwise,” dichiara Palmigiani, che sarà già presente al prossimo evento Commvault Connections in Italia, in programma il prossimo 16 febbraio al Museo Storico Alfa Romeo di Arese, Milano.