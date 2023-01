Impresoft Group ha annunciato la nomina di Alessandro Geraldi a CEO del Gruppo.

Geraldi proviene da Cerved, dove lavorava dal 2017 ed era alla guida della divisione di Marketing Intelligence. Laureato con lode in Economia e Commercio all’Università Bocconi di Milano nel 1999, ha iniziato la sua attività professionale in Banca di Roma, e in Accenture. Successivamente è stato Partner di Bain & Company, dove ha lavorato per 10 anni.

Al suo fianco Antonello Morina, principale socio fondatore nonché Presidente e CEO di Formula, è responsabile del coordinamento strategico del Gruppo Impresoft, con particolare riferimento alle attività di fusione e acquisizione (M&A) e ai progetti strategici trasversali al Gruppo.

Geraldi è definito in un comunicato di Impresoft un leader dalle notevoli capacità manageriali, analitiche e comunicative, con una solida esperienza in pianificazione strategica e trasformazione digitale nonché una profonda conoscenza del mercato italiano.

“È un privilegio poter dare continuità a questo ambizioso progetto industriale”, commenta nel comunicato Geraldi. “Ho accettato con grande entusiasmo questa sfida perché ritengo che Impresoft Group abbia le giuste caratteristiche per ricoprire un ruolo primario nel mercato di riferimento, con l’ambizione di supportare i clienti nella Digital Transformation. In questa sfida, insieme a tutte le aziende che compongono il Gruppo – 4wardPRO, Formula, GN Techonomy, Hiteco, Qualitas Informatica, Open Symbol, Cloudnova, NextTech, NextCRM e Kipcast – siamo pronti a implementare un piano aziendale di crescita significativa e sostenibile nel tempo”.

“Il Gruppo è nato come un progetto imprenditoriale e industriale tutto italiano, giovane e allo stesso tempo innovativo, con un raffinato disegno strategico che riunisce competenze tecnologiche e di processo. Impresoft Group ha obbiettivi molto ambiziosi il cui raggiungimento passa anche attraverso una attenta managerializzazione del Gruppo”, aggiunge nella nota Antonello Morina.