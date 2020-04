Finix, la nuova Head of Marketing & Communications è Flavia Weisghizzi

La manager entra nella società erede in Italia di Fujitsu Technology Solutions, proveniente da Codemotion, dove era Head of Marketing Central Europe

Finix Technology Solutions – l’operatore ICT erede di Fujitsu Technology Solutions in Italia – ha annunciato la nomina di Flavia Weisghizzi nel ruolo di Head of Marketing & Communications della società.

In questo suo nuovo incarico, spiega un comunicato, Flavia Weisghizzi si occuperà di coordinare l’implementazione di un piano strategico che ha l’obiettivo di rafforzare la percezione di Finix – in Italia e all’estero – come un hub con competenze tecnologiche e di business in grado di intercettare con largo anticipo – e integrare nell’offerta – le tecnologie innovative, quelle di ultima generazione, ma anche quelle emergenti sia a livello nazionale che internazionale.

Finix, lo ricordiamo, è nata nel settembre 2019 dall’acquisizione di Fujitsu Technology Solutions da parte di una società di investimenti tedesca, con un modello di business e di go-to-market basato sulla conferma della commercializzazione in esclusiva in Italia dei prodotti Client Computing Device, Server e Storage di Fujitsu, affiancata però anche dalla vendita di tecnologie innovative nelle aree Cybersecurity, Internet of Things, e Artificial Intelligence. Nel mese scorso Finix ha annunciato l’insediamento come nuovo CEO di Danilo Rivalta.

Tornando a Flavia Weisghizzi, come spiega la nota prima di approdare in Finix Technology Solutions ricopriva la carica di Head of Marketing Central Europe in Codemotion, dopo un percorso di crescita interna che l’aveva vista passare per i ruoli di Communication Manager e Digital Strategist.

Professionista con una carriera decennale nel campo dei media e della comunicazione a livello internazionale, Flavia Weisghizzi vanta una significativa esperienza nel mondo dell’innovazione e delle start-up e ha fatto parte di realtà come GNOME Foundation e Ubuntu.