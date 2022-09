RGI Group, multinazionale italiana di software per il settore assicurativo, ha annunciato l’entrata di Federico Della Casa come nuovo CEO di Gruppo a partire dall’8 settembre.

Della Casa, spiega una nota, ha ricoperto diversi ruoli in aziende internazionali e tecnologiche, occupandosi dello sviluppo di progetti chiave, della gestione dei team di vendita e delle relazioni con i partner. Più nel dettaglio il manager proviene da otto anni in Salesforce, dove era da Senior Vice President Public Sector EMEA South dal febbraio 2021, dopo aver ricoperto per 5 anni l’incarico di Country Leader per l’Italia. In precedenza, nel suo curriculum ci sono esperienze in Beqom, Cognos, OutlookSoft, MicroStrategy, e JD Edwards.

RGI è una società indipendente con sede a Milano e Ivrea, e fornisce di sistemi software per la gestione dei processi assicurativi core, tra cui policy administration, customer engagement, gestione dei sinistri, gestione della rete vendita e distribuzione nei mercati Vita e Danni. Ha un team di 1200 professionisti specializzati in IT e business assicurativo dislocati in 20 sedi in 8 paesi, e nel 2021 ha registrato un valore della produzione di 113,7 milioni di euro.

Nel suo nuovo ruolo, continua il comunicato, Federico Della Casa lavorerà per guidare e accelerare la crescita del Gruppo in Italia e in Europa, facendo leva sulle solide basi di RGI e sull’innovazione dei modelli di business, dei prodotti e dei servizi, continuando a perseguire la strategia e il piano di crescita che prevedono investimenti nei prodotti dell’azienda e un ulteriore consolidamento della frammentata industry dei software assicurativi.

Nello stesso comunicato RGI annuncia anche l’entrata come Chief Customer Officer di Massimo Paltrinieri, manager di lunga esperienza nel settore finanziario e assicurativo, con esperienze tra l’altro in Generali (Global Head of Information Systems per 13 anni), e in McKinsey, Nexi e Dresdner Bank.