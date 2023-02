Check Point Software Technologies ha annunciato la nomina di Elena Accardi (nella foto) in qualità di Country Manager per guidare il team italiano.

La nuova Country Manager collaborerà con Roberto Pozzi, responsabile per Check Point del mercato Southern Europe, e sarà responsabile di un team di oltre 60 esperti, attivo in tutta Italia.

Accardi, si legge in un comunicato di Check Point, vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore ICT e proviene da Netskope, dove era Country Sales Director per Italia, Grecia, Malta e Cipro. Precedentemente ha ricoperto ruoli strategici nelle filiali italiane di aziende multinazionali, quali Imperva nel 2014 e Arcsight nel 2010. Durante il suo percorso ha potenziato il proprio background professionale presso realtà quali Oracle, HP e BMC.

Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, ha completato un percorso di approfondimento sui “pattern” alla base del comportamento umano e le teorie motivazionali, che le ha permesso di ottenere una solida preparazione sulla gestione di team estesi e della capacità di leadership.

La nomina, continua il comunicato, si inserisce in uno scenario in cui negli ultimi sei mesi in Italia ogni organizzazione è stata attaccata in media 1173 volte a settimana, mentre infostealer e banking malware sono stati gli assoluti protagonisti del panorama italiano delle minacce e hanno avuto impatto su oltre il 16% delle infrastrutture aziendali.

Accardi si occuperà di coordinare tutte le attività commerciali e di operation guidando lo sviluppo strategico dell’azienda in tutto il Paese. Inoltre, a stretto contatto con il team di canale, gestirà un ecosistema consolidato di partner strategici sul territorio.

“Sono molto orgogliosa di poter guidare il team italiano di Check Point nell’affrontare un’era globale fortemente minacciata a livello informatico”, commenta nel comunicato Elena Accardi. “La nostra azienda è presente sul mercato da quasi 30 anni e, grazie ai continui investimenti in R&D, è in grado di offrire soluzioni di cybersecurity all’avanguardia garantendo una sicurezza completa e inclusiva. Il recente lancio di Horizon, la nostra piattaforma in grado di gestire rete, cloud, e-mail, endpoint e dispositivi IOT, dimostra il costante impegno di Check Point nel suo percorso di continuo perfezionamento nel prevenire le minacce con l’obiettivo di garantire alle aziende gli strumenti adeguati per essere più resilienti e competitive”.