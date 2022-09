Amazon Web Services (AWS) ha un nuovo General Manager in Italia. Si tratta di Julien Groues, che è già General Manager di AWS Francia da 4 anni: un ruolo che manterrà accanto a quello nuovo che riguarda appunto l’Italia. L’annuncio è stato dato dallo stesso manager in un post dal proprio account personale su LinkedIn. Groues succede a Carlo Giorgi, che era a capo di AWS Italia dal gennaio 2020 (qui l’intervista con Channelworld), e che ha assunto una carica europea per AWS – Managing Director Small Medium Business EMEA – con base a Zurigo.

Julien Groues è entrato in AWS nell’agosto 2018 direttamente come General Manager France. In precedenza ha avuto esperienze in C3 AI – il fornitore californiano di software di Enterprise AI fondato da Thomas Siebel – come Senior Vice President EMEA, e prima ancora in Oracle, dove è stato a capo delle vendite della divisione Utilities prima a livello EMEA e poi a livello globale.

Lo scorso giugno AWS ha annunciato un piano di investimenti in Italia su innovazione tecnologica, creazione di posti di lavoro, reti di fornitori locali e supporto della comunità fino a 2 miliardi di euro entro il 2029, con impatti stimati sul PIL del nostro paese per circa 3,7 miliardi.