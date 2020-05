Bitdefender nomina Emilio Roman Vice Presidente Vendite EMEA

Bitdefender ha annunciato la nomina di Emilio Roman come Vice Presidente delle vendite EMEA. In questo ruolo, il manager sarà responsabile della strategia commerciale e di go-to-market di Bitdefender nella regione Europa, Medio Oriente e Africa.

Roman ha oltre 20 anni di esperienza alla guida di team globali, in particolare nel settore della sicurezza informatica e del cloud, e proviene da Scality, dove era Senior Vice President EMEA, APAC and Global Alliances. Ha iniziato la sua carriera nel 1996 in Dirtesa (system integrator di Santander Bank), passando poi in Samsung Electronics, Attachmate e Fortinet.

La sua nomina, spiega un comunicato, è volta a supportare la crescita dell’azienda in tutta l’area EMEA e si basa sull’impegno di Bitdefender nello sviluppo del canale e nella rapida espansione nel mercato business-to-business.

Nell’ultimo anno, l’azienda ha ridisegnato la sua offerta di canale, aggiungendo due nuove linee di business in risposta alla crescente domanda da parte dei clienti di soluzioni per l’analisi della sicurezza delle reti e per il rilevamento e la risposta gestiti.

“Emilio Roman farà leva sulla crescente necessità di sicurezza informatica, generata da importanti cambiamenti nel modo di operare delle aziende, e sulle opportunità che derivano dal consolidamento del mercato negli ultimi anni”.

Joe Sykora, Vice President of Global Sales and Channels, cui Roman riporta, ha dichiarato: “Emilio conosce perfettamente il mercato che dovrà guidare e il settore della sicurezza. La sua esperienza e la sua competenza, unite alle prestazioni di fama mondiale delle tecnologie Bitdefender, giocheranno un ruolo chiave nel consolidamento delle nostre attività nella regione EMEA”.

“Questo mio nuovo incarico in Bitdefender rappresenta per me un’opportunità molto stimolante in quanto lavorerò con uno dei protagonisti più innovativi del mercato della sicurezza informatica, che sta crescendo rapidamente a livello globale e, in concomitanza, ampliando il proprio portafoglio d’offerta”, ha dichiarato Roman. Non vedo l’ora di guidare le attività del team in EMEA con l’obiettivo di sviluppare il mercato dell’azienda e ampliare le relazioni con i partner”.