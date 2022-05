NFON, provider europeo in servizi di comunicazione aziendale integrati in cloud, ha recentemente rinnovato la sua brand identity, in linea con il suo posizionamento in un mercato in crescita come quello della unified communication.

Un nuovo design che rispecchia l’essenza di NFON e la sua evoluzione verso una comunicazione sempre più smart, intuitiva e integrata, come dimostrano i nuovi prodotti lanciati nel corso degli ultimi mesi, tra cui Cloudya Meet & Share (per organizzare riunioni, fare video conferenze e condividere documenti), Cloudya CRM Connect (per l’integrazione nativa con più di 60 CRM) e Contact Center Hub (la soluzione di contact center in cloud omnicanale).

Per festeggiare la nuova brand identity, NFON Italia ha lanciato due promozioni: fino al 30 giugno tutti i nuovi clienti possono attivare Cloudya, il sistema di comunicazione aziendale integrata in cloud, con un costo di solo €1 ad utente, anzichè €19. Inoltre tutti i clienti vecchi e nuovi possono provare l’opzione Meet&Share Plus, per organizzare riunioni e video conferenze fino a 25 partecipanti, gratuitamente per 3 mesi (l’opzione standard – fino a 8 partecipanti – è già inclusa in Cloudya).

Oltre 50mila aziende clienti in 15 paesi

“La promozione sta dando visibilità al nostro nuovo brand, contando sulla conoscenza ormai consolidata di Cloudya, il nostro servizio di base, che si è evoluto in questi anni integrando strumenti di comunicazione evoluti, e integrandosi a sua volta nativamente con alcuni di essi come Microsoft Teams”, ha riportato Antonella Cascio, Head of Marketing di NFON Italia.

“Ciò che ebbe inizio con 3 partner fondatori nel 2007 è cresciuto notevolmente: oggi serviamo più di 50.000 aziende clienti in 15 paesi europei”, ha dichiarato Jan Forster, Chief Marketing Officer di NFON AG. “Crescita, soluzioni d’avanguardia alternative ai prodotti per le telecomunicazioni convenzionali, vicinanza a partner e clienti si riflettono in una nuova presenza sul mercato con un nuovo marchio e nuovi brand con colori rinnovati. Siamo NFON, un’azienda attiva in tutta Europa che rende la comunicazione aziendale smart”.