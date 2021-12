Nexi crea con Reply un centro di sviluppo da 500 persone

Nexi Group ha annunciato la nascita di Nexi Digital, definito in un comunicato hub europeo di innovazione tecnologica, e realizzato in partnership con Reply.

Nexi Digital sarà un polo di eccellenza digitale per il Gruppo Nexi a livello europeo che porterà all’interno del gruppo capacità strategiche che ora sono affidate all’esterno della società. “Questo a conferma della determinazione dell’azienda ad investire ulteriormente in competenze e tecnologie per lo sviluppo “in house” di software per i prodotti e i servizi di pagamento digitale all’avanguardia”, spiega il comunicato.

In particolare Nexi Digital si concentrerà sull’attrarre giovani di talento laureati in materie scientifiche, preferibilmente in ingegneria e nel digitale. Entro quattro anni Nexi Digital prevede di impiegare più di 500 dipendenti di cui 350 nuovi assunti.

Dipendenti che opereranno in Paesi ad alto potenziale e in forte crescita, come l’Italia (sede di Nexi) e la Polonia. Nel dettaglio, saranno 300 i dipendenti della società in Italia – di cui 180 a Milano, presso la sede centrale di Nexi, e 120 a Bari – e 200 in Polonia, precisamente a Katowice. I primi 150 dipendenti verranno assunti già nel corso del 2022.

Nexi Digital avvierà una serie di collaborazioni con Università e Centri di Ricerca in Italia e in Polonia, sia per individuare i talenti specializzati cui offrire nuove opportunità di lavoro, sia per collaborare allo sviluppo di soluzioni digitali d’eccellenza.

“Nexi Digital ci consente di accelerare ulteriormente il nostro percorso di crescita in Europa, investendo in competenze e innovazione con l’obiettivo di dare vita a soluzioni tecnologiche all’avanguardia nel mercato dei pagamenti digitali, con particolare attenzione ai mercati sottopenetrati come l’Italia e la Polonia – afferma nel comunicato Paolo Bertoluzzo, CEO di Nexi Group –. L’assunzione di giovani talenti e la collaborazione con Università e Centri di Ricerca, oltre a rafforzare la nostra vicinanza ai Paesi in cui operiamo, rappresentano la nostra volontà di contribuire alla diffusione delll’innovazione digitale nel nostro Paese ed in Europa, driver principale dello sviluppo economico”.

“Reply è leader nella trasformazione digitale e nella progettazione di nuovi prodotti connessi”, afferma nel comunicato Tatiana Rizzante, CEO di Reply. “In particolare nei servizi finanziari stiamo costantemente sviluppando nuove competenze e asset distintivi, che consentano ai nostri clienti di accelerare la transizione verso modelli di business interamente digitali. Oggi siamo estremamente lieti di lavorare insieme a Nexi Group, mettendo in Nexi Digital le tecnologie digitali più avanzate con l’obiettivo di costruire una nuova economia cashless”.