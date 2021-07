N-able, il nuovo corso dopo lo spin-off da SolarWinds

Priorità e obiettivi del fornitore di soluzioni per MSP, in particolare per l’Europa e il canale, raccontati da Johannes Kamleitner, VP Global Channel Sales

Proprio in questi giorni N-able sarà quotata in Borsa come società indipendente, coronando così il percorso di separazione (spin-off) da SolarWinds, di cui era la business unit di servizi e soluzioni per gli operatori MSP (Managed Service Provider).

N-able ha ripreso così il nome che aveva nel 2013, quando era stata acquisita appunto da SolarWinds, che poi l’aveva ribattezzata SolarWinds MSP. La sua offerta comprende due piattaforme di RMM (remote monitoring and management) e varie soluzioni di sicurezza, data protection, backup e disaster recovery, e business management, ed è disponibile in Italia attraverso quattro distributori: CIPS Informatica, N4B, Questar e Ready Informatica.

A livello mondiale N-able ha chiuso il 2020 con un fatturato di circa 300 milioni di dollari, in crescita del 15% rispetto al 2019. Come clienti ha circa 25mila MSP, che a loro volta supportano circa 500mila piccole e medie imprese in tutto il mondo.

Della separazione di N-able da SolarWinds si parla già da un anno, cioè da ben prima che i sistemi di quest’ultima venissero violati in uno dei più vasti e sofisticati attacchi hacker della storia. Attacco che peraltro non ha colpito nessuna soluzione di N-able, secondo gli approfondimenti condotti sia dalla stessa N-Able che da terze parti.

Le due realtà hanno motivato lo spin-off spiegando che entrambe potranno concentrarsi meglio sui rispettivi core business: la fornitura di soluzioni cloud-based agli MSP per N-able, e la fornitura di soluzioni di IT infrastructure management a clienti corporate per SolarWinds.

In un recente evento di N-able, il CEO John Pagliuca ha inoltre precisato che lo spin-off permetterà alla neonata società di raddoppiare gli investimenti per diventare “un hub di riferimento per gli MSP”, con particolare attenzione soprattutto su tre aree: rafforzamento della presenza internazionale, aumento delle persone e risorse dedicate al supporto degli MSP, e ricerca e sviluppo.

Con Johannes Kamleitner, Vice President della divisione Global Channel Sales di N-Able, abbiamo parlato delle priorità e degli obiettivi di N-able in questa nuova fase, con particolare attenzione per le strategie in Europa e i programmi di canale.

Di cosa si occupa esattamente N-able?

N-able offre soluzioni di gestione IT che permettono ai fornitori di servizi gestiti (MSP) di offrire servizi IT in outsourcing ai loro clienti finali (principalmente piccole e medie imprese, PMI). Il possibile spin-off della divisione MSP da SolarWinds è stato condiviso a livello globale fin dall’agosto del 2020.

Avete dei progetti specifici di crescita ed espansione in Europa e in Italia dopo lo spin-off?

In Italia ho visto un’evoluzione e una crescita significativa del mercato degli MSP negli ultimi tre-cinque anni, con l’adozione sempre più frequente di questo modello: è una fase interessante per il mercato. Al momento collaboriamo con oltre 25.000 fornitori di IT in tutto il mondo che consideriamo i nostri “MSP partner”: fanno tutti affidamento sulla nostra piattaforma per implementare, gestire e proteggere gli ambienti IT di oltre 500.000 PMI in tutto il mondo. La nostra priorità è continuare ad aiutare gli MSP italiani a crescere e a supportare la propria base clienti in modo tale che possano prosperare e raggiungere il pieno potenziale in questo mercato.

Quali saranno le priorità, gli obiettivi e le aree di investimento principali di N-able dopo lo spin-off?

Continuiamo a puntare sulla gamma fondamentale di soluzioni che aiutano i nostri MSP a proteggere, monitorare e gestire i loro clienti. La sicurezza continua a essere una delle più grandi opportunità di crescita per gli MSP, specialmente in un mondo ormai caratterizzato da ambienti ibridi ufficio/lavoro da casa. Di conseguenza continueremo a rafforzare la sicurezza dentro e fuori l’azienda per gestire, rilevare e rispondere alle minacce odierne a cui sono esposti gli MSP e i loro clienti. Man mano che cresciamo insieme ai nostri MSP, ci impegniamo a promuovere la ricerca e sviluppo al fine di portare gli strumenti più efficaci sul mercato e a continuare nella nostra offerta di formazione tecnica e aziendale.

Stiamo continuando ad ampliare le iniziative per il successo dei partner. Desideriamo tra l’altro connetterli a una più ampia comunità tramite il nostro Customer Success Center e i nostri eventi in presenza e online. Disponiamo di tante nuove risorse, tra cui il nostro Technology Alliance Program, un gruppo crescente di fornitori di fiducia con cui collaboriamo per offrire una serie di integrazioni per i prodotti, con l’obiettivo di aiutare i nostri MSP a servire al meglio i loro clienti. Un’altra risorsa è MarketBuilder, una piattaforma di automazione di marketing finalizzata a sostenere i partner nello sviluppo di campagne di e-mail marketing, social media marketing e altre ancora.

Come cambierà la vostra strategia di canale?

Lavoriamo già da tempo con partner di distribuzione di fiducia in Italia, sia per le vendite che per il supporto tecnico, e questo proseguirà anche con N-able; confidiamo nella loro capacità di supportare al meglio i nostri MSP italiani nello sviluppo della loro attività.

Svolgono un ruolo essenziale nel potenziare il business dei nostri MSP partner e lavoriamo con loro per migliorare lo sviluppo delle loro aziende, fornendo risorse e supporto che vanno oltre la tecnologia. La distribuzione per noi è una priorità strategica in diversi mercati nel mondo, tra cui l’Italia. I vantaggi fondamentali di lavorare con partner di distribuzione sono presenza e supporto locali, conoscenza approfondita del mercato e supporto proattivo in termini di marketing in collaborazione con i nostri team interni.

Quali impatti hanno avuto gli attacchi hacker a SolarWinds Orion su N-Able in termini di risultati, reputazione e rapporti con i partner?

N-able ha mantenuto una comunicazione aperta con i propri partner in merito all’attacco. Il dialogo con i nostri partner nuovi e attuali è ripreso con cadenza normale e ora ci stiamo concentrando sul futuro di N-able. La sicurezza è sempre stata uno dei pilastri principali della nostra soluzione e la base della nostra progettazione architetturale. Il nostro approccio di sicurezza a più livelli alle minacce informatiche e ai rischi di non conformità è progettato per difendersi dalle minacce informatiche rivolte ai livelli di rete, infrastruttura, applicazione ed endpoint e ai dati sensibili che risiedono e viaggiano attraverso ciascuno di questi livelli. Inoltre le nostre soluzioni integrate consentono di migliorare la struttura di sicurezza degli ambienti IT delle PMI, supportando l’adesione agli standard di conformità specifici del settore.