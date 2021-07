Microsoft, il Partner of the year 2021 per l’Italia è Agic Technology

Il system integrator romano è stato premiato per il contributo alla trasformazione cloud in Italia e il progetto di supply chain per il Commissario Straordinario per l'Emergenza

Microsoft ha assegnato il riconoscimento di Partner of the Year 2021 per l’Italia ad Agic Technology.

Con sede principale a Roma e uffici a Milano, Bologna, Roma EUR, Napoli e Brindisi, Bologna, nonché un centro di sviluppo a Tirana in Albania, Agic Technology è specializzata in un ampio spettro di tecnologie Microsoft, tra cui le Business Applications Dynamics (ERP e CRM), Data Analytics, AI, Cloud Platform, IoT, Mobile, Machine Learning, Web, App, Portal & Collaboration. Conta 250 professionisti con oltre 150 certificazioni, 1321 progetti sviluppati dal 2001 e 213 clienti attivi nei settori Finance, PA, Associazioni ed Enti, Professional Services, Manufacturing, Engineering & Construction, Telco, Media & Gaming, Pharma.

La motivazione del premio

I Microsoft Partner of the Year Award, spiega un comunicato, premiano i partner Microsoft che hanno sviluppato e realizzato le migliori soluzioni basate su tecnologia Microsoft durante l’anno appena trascorso. I vincitori vengono selezionati tra oltre 4400 candidature presentate da più di 100 Paesi in tutto il mondo.

In particolare la motivazione del riconoscimento per l’Italia spiega che “Agic Technology ha registrato notevoli risultati nel facilitare con successo la trasformazione digitale cloud nel mercato italiano. Un risultato ottenuto grazie a continui investimenti in competenze e allo sviluppo di nuove interessanti soluzioni basate sulle soluzioni cloud di Microsoft, tra cui Dynamics 365, Power Platform, Security, Collaboration e Azure, rivolte sia al settore pubblico che privato. Inoltre Agic Technology ha dato un forte contributo durante la crisi pandemica sviluppando una soluzione per la gestione della supply chain di farmaci e prodotti medicali per il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19”.

I progetti con Invitalia e Sicuritalia

Il comunicato cita due progetti emblematici della capacità maturata nel tempo da Agic Technology di rispondere ad esigenze di business diverse. Uno è proprio il progetto di cui si parla nella motivazione del riconoscimento: “Con l’aiuto di Agic Technology, la struttura di Invitalia, a supporto del Commissario Straordinario per l’Emergenza, è riuscita ad implementare in tempi rapidissimi una soluzione di Supply Chain Management, basata su Dynamics 365, per ottimizzare la gestione e distribuzione dei dispositivi di protezione individuale e delle altre forniture legate al Covid-19, all’emergere della pandemia”. L’altro riguarda Sicuritalia, “che è stata in grado di migliorare il controllo e la pianificazione delle attività, adottando, insieme ad Agic Technology, Microsoft Dynamics 365 quale CRM user friendly, con il vantaggio dell’integrazione con le piattaforme di produttività e collaborazione Microsoft 365 e Teams”.

“Numerosi e prestigiosi sono stati i premi ricevuti dal Gruppo Agic in 31 anni di storia, ma quest’ultimo è il più importante, perché testimonia l’ulteriore salto di qualità compiuto nell’anno forse più difficile e imprevedibile della nostra storia”, dichiara nel comunicato Roberto Cecilia Santamaria, Managing Partner di Agic Technology. “Essere Microsoft Partner of the Year 2021 per l’Italia, miglior partner della grande famiglia Microsoft, riconosce e gratifica lo straordinario lavoro compiuto e al contempo ci stimola ad alzare l’asticella per offrire servizi sempre più innovativi, flessibili, efficienti, in grado di rispondere alle esigenze di tutti i clienti”.

Silvia Candiani, Amministratore Delegato di Microsoft Italia, aggiunge: “In quest’anno di sfide i partner hanno fatto la differenza, offrendo consulenza e mettendo a disposizione il proprio know-how per guidare realtà piccole e grandi, pubbliche e private, verso le nuove frontiere dell’innovazione. Solo facendo sistema possiamo infatti andare oltre e cogliere le opportunità del momento. Agic Technology si è rivelato un partner eccezionale in questo senso e siamo orgogliosi di premiarlo quale Microsoft Partner of the Year 2021 per l’Italia”.

Il comunicato riporta anche la dichiarazione di Fabio Santini, Direttore della Divisione Global Partner Solution di Microsoft Italia (qui una sua intervista a Channelworld): “Agic Technology ha saputo distinguersi per l’expertise consolidata e per la capacità di sviluppare progetti di trasformazione digitale, aiutando in particolare le aziende italiane a cogliere i vantaggi del Cloud Computing. Facendo leva sulla tecnologia Microsoft, Agic Technology ha accompagnato realtà di diverse industry nell’adozione di modelli di smart working, di applicazioni di business verso la customer-centricity e di soluzioni per l’analisi e la valorizzazione dei dati”.