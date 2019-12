Microsoft Italia annuncia nuovi Direttori per Education e Commercial Industries

Microsoft Italia ha annunciato la nomina di Francesco Del Sole come nuovo Direttore Commercial Industries, e quella di Elvira Carzaniga nel ruolo che era di Del Sole, e cioè Direttore della Divisione Education.

Del Sole ha oltre 25 anni di attività di cui 20 nell’ambito del settore pubblico, spiega un comunicato. Negli anni ha ricoperto diversi ruoli in Microsoft, aumentando la conoscenza delle opportunità offerte da Microsoft nei territori locali e regionali contribuendo alla diffusione del Cloud come strumento strategico per la Pubblica Amministrazione Centrale.

Negli ultimi 4 anni ha guidato il team Education di Microsoft Italia, favorendo l’uso delle nuove tecnologie da parte di docenti e studenti italiani, e l’uso di soluzioni cloud computing nel mondo della Ricerca Italiana, stringendo partnership strategiche a livello istituzionale e con le organizzazioni del settore per favorire la digitalizzazione del Paese, oltre a definire piani di formazione per i ragazzi italiani per offrire loro nuove opportunità professionali nel digitale.

Nel suo nuovo ruolo, ha la responsabilità di seguire i progetti di trasformazione digitale dei clienti di Microsoft Italia nei settori Media, Travel & Transportation, Construction e Strategic customers.

Al suo posto, come accennato è stata nominata Elvira Carzaniga, che come nuovo Direttore della Divisione Education di Microsoft Italia entra nella divisione più ampia del Public Sector, a diretto riporto di Stefano Stinchi, Direttore della Divisione Public Sector di Microsoft Italia.

Ingegnere gestionale laureata al Politecnico di Milano, Carzaniga è in Microsoft dal 2015, dove ha ricoperto il ruolo di Direttore Divisione Office Central Eastern Europe prima e di Direttore Divisione Surface poi. Proviene da Nokia dove era Direttore Marketing Italia. In precedenza, ha ricoperto diversi ruoli in ambito vendite, marketing e operations a livello sia nazionale che internazionale nel settore industriale e delle telecomunicazioni.

Nel suo nuovo ruolo, spiega il comunicato, Carzaniga guiderà uno dei settori più strategici per Microsoft, quello che preparerà i professionisti del futuro attraverso la diffusione di strumenti digitali – da Microsoft 365 al Cloud di Azure for Research passando per la didattica innovativa di Minecraft: Education Edition – nel mondo della Scuola Primaria, Secondaria, dell’Università e della Ricerca. Carzaniga insieme al team Education lavorerà per dare un contributo concreto, attraverso attività di formazione e training degli studenti e docenti Italiani sulle nuove tecnologie, al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.